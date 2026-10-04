एयरपोर्ट से साडा तक बनेगा 8.71 किमी का नया कॉरिडोर, डीपीआर भी फाइनल, नवंबर-दिसंबर में काम शुरू करने की तैयारी

ग्वालियर. एयरपोर्ट से साडा तक पहुंच अब सीधे और आसान होने वाली है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एयरपोर्ट-साडा कॉरिडोर की डीपीआर फाइनल कर दी है। शासन स्तर से इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अब सीईओ की स्वीकृति के बाद इसे बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और नवंबर-दिसंबर में कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने की संभावना है। करीब 391.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर साडा क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदलने के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नई कनेक्टिविटी लेकर आएगा। कॉरिडोर की लंबाई 8.71 किलोमीटर और चौड़ाई 40 मीटर रखी गई है। सड़क एयरपोर्ट से शुरू होकर जिगसौली मौजा के शताब्दीपुरम, पुरानी छावनी होते हुए अटल द्वार तक पहुंचेगी। इसके आगे साडा क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर, महू, जमाहर सहित आसपास के क्षेत्र सीधे इससे जुड़ेंगे। कॉरिडोर के दोनों ओर फुटपाथ, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना है।