हनुमानगढ़: अस्पताल के बाहर प्रसूता ने दिया बच्चे को जन्म, आक्रोशित लोगों ने चिकित्सा स्टॉफ भर्ती करने की उठाई मांग

ब्लॉक चिकित्साधिकारी रीतिका पारीक ने बताया कि चिकित्सा स्टाफ ने प्रसूता को उसके परिजनों के आग्रह पर रेफर किया था। प्रसूता के परिजन उसे डिलीवरी के लिए सिरसा ले जाना चाहते थे। वहीं, ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक प्रेम कस्वा ने बताया कि उन्होंने प्रसूता के परिजनों को समझाया था कि सामान्य प्रसव सीएचसी में कराया जा सकता है, लेकिन वे उसे सिरसा ले जाने पर अड़े रहे। इसके बाद उनके आग्रह पर प्रसूता को रेफर किया गया।