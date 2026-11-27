बढ़ती तोंद सिर्फ मोटापा नहीं, हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ा सकती है। डॉ. हेमन्त चतुर्वेदी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Chatgpt)
Belly Fat and Heart Attack Symptoms: मान लीजिए एक 40 साल का आदमी है। BMI के हिसाब से उसका वजन ठीक-ठाक है, हाथ-पैर पतले हैं, लेकिन पैंट की बेल्ट हर साल एक छेद आगे खिसक रही है। घर में लोग मजाक करते हैं, वह भी हंसकर टाल देता है। सोच यही रहती है कि वजन तो ज्यादा नहीं है, तो चिंता कैसी? यही सोच सबसे ज्यादा धोखा देती है। पिछले दो दशकों के शोध एक बात बार-बार दोहराते हैं कि दिल के जोखिम का अंदाजा वजन से कम और चर्बी के जमने की जगह से ज्यादा लगता है। आइए पेट की चर्बी और हार्ट अटैक के रिश्ते को वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ हेमन्त चतुर्वेदी से समझते हैं।
पेट की चर्बी दो तरह की होती है। एक वह जो त्वचा के नीचे होती है और जिसे आप चुटकी से पकड़ सकते हैं। दूसरी विसरल फैट है, जो पेट के भीतर लिवर, आंतों और दूसरे अंगों के आसपास जमा होती है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार यह कुल शरीर की चर्बी का करीब 10% ही होती है, फिर भी असर ज्यादा डालती है। यह चर्बी निष्क्रिय नहीं रहती। हार्वर्ड की जानकारी के मुताबिक इससे साइटोकाइन जैसे प्रोटीन ज्यादा बनते हैं, जो शरीर में हल्की सूजन पैदा कर सकते हैं। इसके चलते ये दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं;
जब पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं साथ आने लगती हैं। धीरे-धीरे हृदय तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और दूसरे पदार्थों का प्लाक जमता है और धमनियां संकरी होने लगती हैं। अगर कभी यह प्लाक फट जाए और वहां खून का थक्का बन जाए, तो हृदय की मांसपेशियों तक खून पहुंचना अचानक रुक सकता है। यही हार्ट अटैक है। इसीलिए बढ़ती तोंद को भविष्य की हृदय बीमारियों का एक अहम जोखिम कारक माना जाता है।
इसके लिए किसी खास घरेलू नुस्खे या दवा की जरूरत नहीं होती। नियमित जीवनशैली में बदलाव सबसे असरदार तरीका है।
जी हां। हार्ट की बीमारी सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होती। पतले दिखने वाले इंसान के पेट के अंदरूनी हिस्से में भी ज्यादा चर्बी हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान, आनुवंशिक कारण और खराब कोलेस्ट्रॉल भी हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ वजन देखकर यह तय न करें कि आपका दिल सुरक्षित है। याद रखिए, तोंद घटाना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है।
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