Belly Fat and Heart Attack Symptoms: मान लीजिए एक 40 साल का आदमी है। BMI के हिसाब से उसका वजन ठीक-ठाक है, हाथ-पैर पतले हैं, लेकिन पैंट की बेल्ट हर साल एक छेद आगे खिसक रही है। घर में लोग मजाक करते हैं, वह भी हंसकर टाल देता है। सोच यही रहती है कि वजन तो ज्यादा नहीं है, तो चिंता कैसी? यही सोच सबसे ज्यादा धोखा देती है। पिछले दो दशकों के शोध एक बात बार-बार दोहराते हैं कि दिल के जोखिम का अंदाजा वजन से कम और चर्बी के जमने की जगह से ज्यादा लगता है। आइए पेट की चर्बी और हार्ट अटैक के रिश्ते को वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ हेमन्त चतुर्वेदी से समझते हैं।