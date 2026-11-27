नाखून धीरे उगते हैं, इसलिए धैर्य चाहिए। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार उंगलियों का नाखून पूरी तरह नया उगने में 6 से 9 महीने और पैर के नाखून में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। डर्मनेट के हिसाब से उंगलियों में 4 से 6 महीने और पैर के नाखूनों में इसका करीब दोगुना समय लगता है। यानी उंगलियों के नाखून के लिए मोटे तौर पर 4 से 9 महीने मानकर चलें। डर्मनेट यह भी बताता है कि कारण पता हो और समस्या ज्यादा पुरानी न हो, तो सही इलाज से ठीक होने की संभावना अच्छी रहती है। जितनी देर यह स्थिति रहे, नेल बेड को स्थायी नुकसान का खतरा उतना बढ़ता है और नया नाखून चिपकने की उम्मीद घटती है। इसलिए देरी न करें।