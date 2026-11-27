नाखून अपनी त्वचा से अलग होने लगे तो इसकी वजह चोट, फंगस, दवा या कोई बीमारी हो सकती है। (प्रतीकात्मक फोटो) Source- Chatgpt
Onycholysis Hindi: मान लीजिए आप सुबह बर्तन धोते समय अचानक गौर करते हैं कि उंगली के नाखून का आगे वाला हिस्सा सफेद पड़ गया है और नीचे से जगह छोड़ रहा है। दर्द नहीं है, खुजली भी नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग नाखून को कुरेदकर साफ करने लगते हैं, तो कुछ उसे नोचकर निकाल देते हैं। यही सबसे आम गलती है। नाखून का अपनी जमीन यानी नेल बेड से अलग हो जाना एक जानी-पहचानी स्थिति है। मेडिकल भाषा में इसे Onycholysis (ऑनिकोलिसिस) कहते हैं। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और न्यूजीलैंड की त्वचा रोग संस्था डर्मनेट, दोनों की जानकारी के आधार पर समझते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए।
हमारा नाखून (नेल प्लेट) त्वचा की एक परत पर टिका रहता है, जिसे नेल बेड कहते हैं। जब नाखून इस परत से उखड़ने लगता है, तो उसे Onycholysis कहा जाता है। यह हाथ और पैर, दोनों के नाखूनों में हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह आमतौर पर एक नाखून को प्रभावित करता है। डर्मनेट बताता है कि यह एक या कई नाखूनों में हो सकता है और अक्सर नाखून का आगे वाला सिरा ऊपर उठता है। कभी-कभी यह किनारे या जड़ की तरफ से भी उठ सकता है। यह सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, पर वयस्क महिलाओं में ज्यादा दिखता है।
यह वजह पर निर्भर है। चोट, नेल सोरायसिस या दवा और केमिकल की प्रतिक्रिया से हुआ Onycholysis संक्रामक नहीं है। फंगस की वजह से हुआ हो, तो वह फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में, या सार्वजनिक पूल और बाथरूम में नंगे पैर चलने और तौलिया, नेल कटर व कैंची साझा करने से फंगस लग सकता है। इसलिए जब तक कारण साफ न हो, नेल कटर और तौलिया अलग रखना समझदारी है।
नाखून धीरे उगते हैं, इसलिए धैर्य चाहिए। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार उंगलियों का नाखून पूरी तरह नया उगने में 6 से 9 महीने और पैर के नाखून में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। डर्मनेट के हिसाब से उंगलियों में 4 से 6 महीने और पैर के नाखूनों में इसका करीब दोगुना समय लगता है। यानी उंगलियों के नाखून के लिए मोटे तौर पर 4 से 9 महीने मानकर चलें। डर्मनेट यह भी बताता है कि कारण पता हो और समस्या ज्यादा पुरानी न हो, तो सही इलाज से ठीक होने की संभावना अच्छी रहती है। जितनी देर यह स्थिति रहे, नेल बेड को स्थायी नुकसान का खतरा उतना बढ़ता है और नया नाखून चिपकने की उम्मीद घटती है। इसलिए देरी न करें।
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