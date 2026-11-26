डर्मनेट के अनुसार, घर पर पक्का फर्क करना मुश्किल है, पर कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। कई बार इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। कम उम्र के लोग अक्सर यह सोचकर डॉक्टर के पास आते हैं कि उनका मुंहासों का इलाज काम नहीं कर रहा। इसके दो रूप बताए गए हैं। एक में खुजली नहीं होती, आमतौर पर एक ही जगह होता है और बुजुर्गों के चेहरे पर दिखता है। दूसरे रूप में खुजली होती है, कई जगह होता है और ज्यादातर युवाओं के धड़ और हाथ-पैरों पर दिखता है। त्वचा खुरदरी या पपड़ीदार लग सकती है। गहरे रंग की त्वचा में ये काले बिंदु कम साफ दिख सकते हैं। भारत में यह बात खास मायने रखती है, क्योंकि यहां की ज्यादातर आबादी की त्वचा गहरे रंग की श्रेणी में आती है। इसलिए बिंदु न दिखने का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं है।