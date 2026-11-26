नाक और चेहरे पर दिखने वाले छोटे काले बिंदु हर बार ब्लैकहेड्स नहीं होते। रोमछिद्र में फंसे बाल भी इसकी वजह हो सकते हैं, इसलिए जांच जरूरी है। (फोटो- प्रतीकात्मक) Source- Freepik)
Trichostasis Spinulosa Hindi: आईने में नाक को करीब से देखने पर कई लोगों को छोटे-छोटे काले बिंदु दिखते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें ब्लैकहेड्स मान लेते हैं और स्क्रब, पोर स्ट्रिप या नाखून से निकालने में जुट जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद बिंदु फिर वहीं लौट आते हैं। कई बार इसकी वजह ब्लैकहेड नहीं, बल्कि Trichostasis Spinulosa भी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में सभी जरुरी बातें और इससे बचने के उपाय।
Trichostasis Spinulosa (TS) बालों के रोमछिद्र से जुड़ी एक आम लेकिन अक्सर पहचान में न आने वाली और नुकसान न पहुंचाने वाली समस्या है। यह ज्यादातर वयस्कों में होती है और नाक, चेहरे और गाल पर सबसे ज्यादा दिखती है, हालांकि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी हो सकती है। एक चौड़े हो चुके रोमछिद्र में कई बहुत छोटे और महीन बाल (वेलस हेयर) फंसे रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। एक रोमछिद्र में 5 से 60 तक बाल फंस सकते हैं। यह आमतौर पर करीब 1 मिलीमीटर का होता है और अक्सर आवर्धक कांच (मैग्नीफायर) से ही साफ दिखता है। ऊपर से यह गहरे रंग का बिंदु लगता है, इसीलिए ब्लैकहेड जैसा धोखा होता है।
डर्मनेट के अनुसार, घर पर पक्का फर्क करना मुश्किल है, पर कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। कई बार इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। कम उम्र के लोग अक्सर यह सोचकर डॉक्टर के पास आते हैं कि उनका मुंहासों का इलाज काम नहीं कर रहा। इसके दो रूप बताए गए हैं। एक में खुजली नहीं होती, आमतौर पर एक ही जगह होता है और बुजुर्गों के चेहरे पर दिखता है। दूसरे रूप में खुजली होती है, कई जगह होता है और ज्यादातर युवाओं के धड़ और हाथ-पैरों पर दिखता है। त्वचा खुरदरी या पपड़ीदार लग सकती है। गहरे रंग की त्वचा में ये काले बिंदु कम साफ दिख सकते हैं। भारत में यह बात खास मायने रखती है, क्योंकि यहां की ज्यादातर आबादी की त्वचा गहरे रंग की श्रेणी में आती है। इसलिए बिंदु न दिखने का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं है।
डर्मोस्कोप से देखने पर एक ही चौड़े रोमछिद्र से कई छोटे रंगीन बाल निकलते दिखते हैं। इसे तेज, सस्ता और सटीक तरीका माना गया है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोस्कोप से भी जांच होती है, और बायोप्सी की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती।
IJDVL के अनुसार, यह समस्या सबसे ज्यादा नाक और चेहरे पर दिखती है, पर सिर की त्वचा पर भी इसके मामले दर्ज हुए हैं। भारतीय त्वचा रोग पत्रिका (IJDVL) में छपे एक पत्र के अनुसार यह आमतौर पर चेहरे के बीच के हिस्से और ऊपरी बांहों पर होती है, पर स्कैल्प, निचली पलकों, स्तनों और बगलों में भी इसके मामले बताए गए हैं। इसलिए सिर पर बिंदु दिखें तो घबराने की बात नहीं है, पर सिर की त्वचा की दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर साथ में बाल झड़ रहे हों, घाव या मवाद हो या दर्द हो, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं।
साफ तौर पर कारण अभी पता नहीं है। माना जाता है कि अंदरूनी वजहें (जैसे हार्मोन या गुर्दे की बीमारी) और बाहरी वजहें (जैसे साबुन जैसी जलन पैदा करने वाली चीजें, लंबे समय तक स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल, धूल, तेल, पराबैंगनी किरणें और गर्मी) इसमें भूमिका निभा सकती हैं। IJDVL के लेख में टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का भी जिक्र है, जो रोमछिद्र को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित बाहरी कारकों में गिना गया है। अगर आप किसी डॉक्टर की बताई स्टेरॉयड क्रीम, मिनॉक्सिडिल या कोई और दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे खुद से बंद न करें। अपनी त्वचा की दिक्कत के बारे में डॉक्टर को बताएं और उन्हीं से पूछें।
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