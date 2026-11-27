कंधे के टेंडन में कैल्शियम जमा होने से बिना चोट के भी तेज दर्द हो सकता है। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Freepik)
Calcific Tendinitis Hindi: सुबह तक कंधा ठीक था। दोपहर में अचानक दर्द उठा, रात तक हाल यह कि करवट लेना भी भारी पड़ने लगा। न कोई गिरना, न झटका, न भारी सामान उठाने की याद। ऐसे में ज्यादातर लोग इसे नस दबना या तकिए की गलत पोजिशन मान लेते हैं। लेकिन बिना चोट के कंधे में तेज दर्द की एक वजह Calcific Tendinitis भी हो सकती है। इसमें कंधे के टेंडन में कैल्शियम जमा हो जाता है। अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक की मेडिकल लाइब्रेरी में इस स्थिति की विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए उसके आधार पर समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
टेंडन (कंडरा) वे मजबूत रेशे हैं जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार इस बीमारी में इन्हीं टेंडन में कैल्शियम के जमाव बन जाते हैं। ये जमाव एक जगह भी हो सकते हैं और कई जगह भी। जमाव बड़ा हो जाए या उसके आसपास सूजन आ जाए, तो तेज दर्द होता है। शरीर में यह कहीं भी हो सकता है, पर सबसे ज्यादा मामले कंधे में आते हैं, खासकर रोटेटर कफ में। रोटेटर कफ कंधे के चारों ओर की उन मांसपेशियों और टेंडन का समूह है जो हाथ को उठाने और घुमाने में मदद करता है। एक समीक्षा अध्ययन में सामने आया कि करीब 63% मामलों में जमाव सुप्रास्पिनेटस टेंडन में मिला। एक बात साफ कर दें कि यह गठिया (आर्थराइटिस) नहीं है। गठिया में जोड़ में सूजन और टूट-फूट होती है, जबकि यहां परेशानी टेंडन में होती है।
कोरिया के एक समीक्षा लेख के मुताबिक असली तेज दर्द आमतौर पर उस चरण में होता है जब शरीर जमा कैल्शियम को खुद सोखने (रीसॉर्प्शन) लगता है। तब दर्द अचानक आता है और रात में बढ़ जाता है। मरीजों को प्रभावित कंधे की तरफ लेटने में दिक्कत होती है और वे दर्द कम करने के लिए हाथ को अंदर की ओर घुमाकर रखने लगते हैं। कुछ लोगों में जमाव होने के बावजूद दर्द नहीं होता। उसी लेख के अनुसार जमाव वाले 2.7% से 20% मरीजों में कोई लक्षण नहीं मिलते। जिन लोगों में जमाव संयोग से एक्स-रे में दिख जाता है, उनमें से 35% से 45% में आगे चलकर दर्द शुरू हो जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार 40 से 60 साल की उम्र में जोखिम ज्यादा रहता है और महिलाओं में यह थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। AAOS 30 से 60 साल की उम्र बताता है, जबकि कोरियाई समीक्षा में 30 से 50 साल को सबसे आम माना गया है। यानी उम्र की सीमा को लेकर स्रोतों में थोड़ा फर्क है। समीक्षा लेख में महिलाओं में इसकी संभावना पुरुषों से करीब दोगुनी बताई गई है। यह दाएं कंधे में कुछ ज्यादा मिलता है और करीब 10% मरीजों में दोनों कंधों में हो सकता है। कारण पर डॉक्टर भी एकमत नहीं हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक कहता है कि उम्र और घिसावट की भूमिका हो सकती है, पर यह साफ नहीं कि कुछ लोगों को यह क्यों होता है और कुछ को नहीं। कोरियाई समीक्षा में डायबिटीज और गाउट को संभावित जोखिम कारक माना गया है, लेकिन यह बात पूरी तरह साबित नहीं है। यह भी बताया गया है कि अंतःस्रावी (हार्मोन से जुड़ी) बीमारियों वाले मरीजों में सामान्य इलाज के असफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह बीमारी बहुत आम नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक कंधे के दर्द के इलाज के लिए आने वाले मरीजों में से 10% से भी कम में यह मिलती है।
कंधे का हर दर्द कैल्शियम जमाव की वजह से नहीं होता। Frozen Shoulder में मुख्य दिक्कत दर्द और जकड़न की होती है, जबकि Calcific Tendinitis में टेंडन में कैल्शियम जमा होता है। कुछ मामलों में दोनों साथ भी मिल सकते हैं। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस में टेंडन की क्षति और बर्सा (टेंडन को सरकने में मदद करने वाली पतली थैली) में सूजन होती है। कोरियाई लेख के अनुसार करीब 25% मरीजों में रोटेटर कफ का टियर भी मिलता है। एक और सावधानी की बात है। अगर कंधे में दर्द के साथ गर्माहट, लालिमा या बुखार हो, तो इसे हल्के में न लें। समीक्षा लेख में बताया गया है कि ऐसे लक्षणों में सेप्टिक आर्थराइटिस जैसी स्थिति को अलग से जांचना पड़ता है। इसलिए खुद से अंदाजा लगाने के बजाय डॉक्टर को दिखाना बेहतर है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ज्यादातर मामलों में यह समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। कोरियाई लेख इसे "स्व-सीमित" बीमारी कहता है। लेकिन जांच जरूरी है, ताकि कंधे के दर्द की दूसरी वजहें बाहर की जा सकें। लक्षण कभी घट-बढ़ सकते हैं। कुछ लोग महीनों या सालों तक ठीक रहते हैं और फिर तकलीफ लौट सकती है। इसलिए पहले यह दिक्कत हो चुकी हो तो समय-समय पर जांच कराना ठीक रहता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक यह भी सलाह देता है कि कंधे में दर्द शुरू होने पर जांच होने तक कोई भारी या जोर वाली गतिविधि न करें। इस बीमारी से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है, लेकिन सही समय पर जांच से रिकवरी जल्दी हो सकती है।
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