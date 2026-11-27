क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार 40 से 60 साल की उम्र में जोखिम ज्यादा रहता है और महिलाओं में यह थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। AAOS 30 से 60 साल की उम्र बताता है, जबकि कोरियाई समीक्षा में 30 से 50 साल को सबसे आम माना गया है। यानी उम्र की सीमा को लेकर स्रोतों में थोड़ा फर्क है। समीक्षा लेख में महिलाओं में इसकी संभावना पुरुषों से करीब दोगुनी बताई गई है। यह दाएं कंधे में कुछ ज्यादा मिलता है और करीब 10% मरीजों में दोनों कंधों में हो सकता है। कारण पर डॉक्टर भी एकमत नहीं हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक कहता है कि उम्र और घिसावट की भूमिका हो सकती है, पर यह साफ नहीं कि कुछ लोगों को यह क्यों होता है और कुछ को नहीं। कोरियाई समीक्षा में डायबिटीज और गाउट को संभावित जोखिम कारक माना गया है, लेकिन यह बात पूरी तरह साबित नहीं है। यह भी बताया गया है कि अंतःस्रावी (हार्मोन से जुड़ी) बीमारियों वाले मरीजों में सामान्य इलाज के असफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह बीमारी बहुत आम नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक कंधे के दर्द के इलाज के लिए आने वाले मरीजों में से 10% से भी कम में यह मिलती है।