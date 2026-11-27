स्तन में कोई भी नई गांठ या बदलाव दिखे तो जांच जरूर कराएं। चोट, सर्जरी या बायोप्सी के बाद बनी गांठ Fat Necrosis भी हो सकती है। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Freepik)
Breast Fat Necrosis Hindi: नहाते समय या कपड़े बदलते हुए हाथ अचानक किसी सख्त, गोल गांठ पर पड़ जाए, तो दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। कई महिलाएं ऐसे में या तो घबराकर सबसे बुरा सोच लेती हैं, या फिर शायद कुछ नहीं होगा कहकर महीनों टाल देती हैं। दोनों ही रास्ते ठीक नहीं हैं। स्तन की हर गांठ कैंसर नहीं होती। लेकिन कौन-सी गांठ क्या है, यह छूकर या अंदाजे से तय नहीं हो सकता। ऐसी ही एक हानिरहित स्थिति है Breast Fat Necrosis। आइए अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक और ब्रिटेन की संस्था Breast Cancer Now की जानकारी के आधार पर समझते हैं कि यह क्या है और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
स्तन का बड़ा हिस्सा फैटी टिशू यानी चर्बी की परत से बना होता है। जब यह परत किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहां की कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। मेडिकल भाषा में नेक्रोसिस का मतलब क्षतिग्रस्त या मृत ऊतक होता है। Breast Cancer Now इसे बिनाइन (कैंसर रहित) स्थिति बताता है, जो आमतौर पर स्तन में सख्त, गोल गांठ की तरह महसूस होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक यह चोट और रक्त की आपूर्ति घटने से चर्बी के ऊतक की मौत है। यह हानिरहित है और आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है।
वजह स्तन के फैटी टिशू को लगी चोट है। इसमें ये शामिल हैं;
Breast Cancer Now के अनुसार यह किसी भी उम्र की महिला को हो सकती है, पर 50 के आसपास की उम्र में ज्यादा आम है। पुरुषों में यह दुर्लभ है। क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से इसका जोखिम उन लोगों में ज्यादा है;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जब चर्बी की कोशिकाएं मरती हैं, तो उनमें से तैलीय पदार्थ निकलता है। वह एक थैली में जमा हो जाता है, जिसे ऑयल सिस्ट कहते हैं। समय के साथ इस थैली की दीवारों में कैल्शियम जम सकता है और वे सख्त हो सकती हैं। जब थैली टूटने लगती है, तो गांठ चपटी भी हो सकती है।ऑयल सिस्ट को आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं होती और ज्यादातर अपने आप चली जाती हैं। सिस्ट बड़ा हो या परेशान करे, तो विशेषज्ञ पतली सुई से उसका तरल निकाल सकते हैं।
नहीं। दोनों स्रोत इस बात पर एकमत हैं कि Fat Necrosis को आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं होती। शरीर समय के साथ इसे खुद तोड़कर सोख लेता है। यह प्रक्रिया गांठ के आकार के हिसाब से कई महीने, और कभी-कभी सालों तक चल सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक यह भी बताता है कि जब अलग-अलग कोशिकाएं अलग-अलग चरण में हों, तो गांठ कभी-कभी बढ़ती हुई भी लग सकती है। समय के साथ उसे सिकुड़ना चाहिए।
Breast Cancer Now साफ कहता है कि Fat Necrosis होने से भविष्य में स्तन कैंसर का जोखिम नहीं बढ़ता। लेकिन उसकी यह बात भी उतनी ही अहम है कि निदान के बाद, चाहे कितना भी समय बीता हो, स्तन में कोई भी नया बदलाव दिखे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी गांठ में बदलाव हो या किसी और जगह।
क्लीवलैंड क्लिनिक एक संवेदनशील पहलू पर रोशनी डालता है। जो महिलाएं सर्जरी और रेडिएशन से गुजर चुकी हैं, उनके लिए नई गांठ का मतलब कैंसर की वापसी जैसा डर हो सकता है। यह तनाव असली है। ऐसे मामलों में जांच कराना और जो भी गांठ दिखे उसका पक्का निदान कराना ही सबसे बड़ा सहारा है।
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