Breast Fat Necrosis Hindi: नहाते समय या कपड़े बदलते हुए हाथ अचानक किसी सख्त, गोल गांठ पर पड़ जाए, तो दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। कई महिलाएं ऐसे में या तो घबराकर सबसे बुरा सोच लेती हैं, या फिर शायद कुछ नहीं होगा कहकर महीनों टाल देती हैं। दोनों ही रास्ते ठीक नहीं हैं। स्तन की हर गांठ कैंसर नहीं होती। लेकिन कौन-सी गांठ क्या है, यह छूकर या अंदाजे से तय नहीं हो सकता। ऐसी ही एक हानिरहित स्थिति है Breast Fat Necrosis। आइए अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक और ब्रिटेन की संस्था Breast Cancer Now की जानकारी के आधार पर समझते हैं कि यह क्या है और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।