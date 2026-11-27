डॉक्टर आपकी गतिविधि, दवाओं और इतिहास के बारे में पूछते हैं। फिर खून में CK का स्तर और पेशाब में मायोग्लोबिन की जांच होती है। CDC बताती है कि CK बढ़ रहा है या घट रहा है, यह देखने के लिए जांच बार-बार करनी पड़ती है। इलाज का आधार है IV रूप से तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स देना, जिससे विषैले तत्व धुल जाएं। इसके लिए कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। किडनी को ज्यादा नुकसान हुआ हो, तो डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक जटिलताएं न हों तो कुछ हफ्तों में बेहतर महसूस होने लगता है, पर ज्यादातर लोगों में कुछ हफ्ते मांसपेशियों की कमजोरी रहती है। करीब 50% मामलों तक में किडनी को तीव्र क्षति हो सकती है। कसरत दोबारा शुरू करने का फैसला डॉक्टर के ओके के बाद ही करें, और इसमें हफ्तों से महीनों लग सकते हैं।