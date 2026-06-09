Brain Tumor और Brain Cancer एक जैसे नहीं! रिसर्च से जानें दोनों में क्या है फर्क और क्यों जरूरी है इसे समझना

अक्सर लोग बिना कैंसर वाला सुनकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन दिमाग के मामले में थोड़ा अलग नियम लागू होता है। हमारा दिमाग एक सख्त हड्डी (खोपड़ी) के अंदर बंद होता है, जहां फैलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर कोई ट्यूमर कैंसर नहीं भी है, तब भी जैसे-जैसे उसका आकार (size) बढ़ेगा, वह दिमाग के जरूरी हिस्सों पर दबाव बनाएगा। इस दबाव के कारण चलने-फिरने में दिक्कत, बोलने में परेशानी, आंखों से धुंधला दिखना या बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, दिमाग के ट्यूमर को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, चाहे वह कैंसर हो या ना हो।