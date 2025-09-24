Sudden Death: स्कूल में दस साल की बच्ची की ब्रेन हैमरेज से मौत, जानिए रखनी चाहिए क्या सावधानियां

Sudden Death: यह खबर वाकई दिल दहला देने वाली है। अचानक हुई मौतें (Sudden Death) न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती हैं। हाल ही में नोएडा के एक स्कूल में 10 साल की बच्ची की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं आखिर एक स्वस्थ दिखने वाला बच्चा अचानक कैसे जिंदगी से हार गया? डॉक्टरों का शक ब्रेन हैमरेज पर गया, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। ऐसे केस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि बच्चों और बड़ों, दोनों के स्वास्थ्य के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जा सके।