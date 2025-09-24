Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Sudden Death: स्कूल में दस साल की बच्ची की ब्रेन हैमरेज से मौत, जानिए रखनी चाहिए क्या सावधानियां

Sudden Death: इन दिनों देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो पहले केवल बड़े या बुजुर्गों में देखे जाते थे। लेकिन हाल ही की एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां 10 साल की बच्ची की हंसते-खेलते अचानक मौत हो गई। जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

भारत

MEGHA ROY

Sep 24, 2025

Signs of brain hemorrhage

Sudden Death: यह खबर वाकई दिल दहला देने वाली है। अचानक हुई मौतें (Sudden Death) न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती हैं। हाल ही में नोएडा के एक स्कूल में 10 साल की बच्ची की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं आखिर एक स्वस्थ दिखने वाला बच्चा अचानक कैसे जिंदगी से हार गया? डॉक्टरों का शक ब्रेन हैमरेज पर गया, लेकिन असली कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। ऐसे केस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि बच्चों और बड़ों, दोनों के स्वास्थ्य के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जा सके।

अचानक मौत के अन्य मामले

केस – 1

अचानक मौत की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में ऐसी ही एक खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने बॉस से पीठ दर्द के कारण छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसके दस मिनट बाद यह दुखद खबर आई कि वह कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं रहा।

केस – 2

तेलंगाना में 10वीं कक्षा के एक बच्चे का खेलते-खेलते अचानक मृत्यु हो जाना जैसी कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं।

ब्रेन हैमरेज के लक्षण क्या हैं (Brain hemorrhage Symptoms)

  • अचानक और तेज सिरदर्द
  • चक्कर आना या संतुलन खोना
  • बोलने या समझने में परेशानी
  • देखने में दिक्कत
  • सुस्ती, बेहोशी या भ्रम
  • दौरे पड़ना
  • निगलने में कठिनाई

ब्रेन हैमरेज के प्रमुख कारण (Major causes of brain hemorrhage)

  • सिर में चोट या दुर्घटना
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • मस्तिष्क में नसों की कमजोरी (एन्यूरिज्म)
  • खून का थक्का बनने या रक्तस्राव की समस्या
  • लीवर की बीमारी या ब्रेन ट्यूमर
  • कुछ दवाओं का अधिक सेवन
  • उम्र बढ़ना

ब्रेन हैमरेज का इलाज (Treatment of brain hemorrhage)

  • स्थिति को स्थिर करना – मरीज को ऑक्सीजन देना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और ब्रेन प्रेशर मॉनिटर करना।
  • एंडोवास्कुलर तकनीक – नसों में स्टेंट या कॉइल डालकर ब्लीडिंग को रोका जाता है।
  • दवाओं का इस्तेमाल – दौरे रोकने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और दोबारा रक्तस्राव से बचाने के लिए।
  • सहायक देखभाल – रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और निरंतर निगरानी जरूरी होती है।

किन सावधानियों की है जरूरत?

  • नियमित हेल्थ चेकअप – बच्चों और बड़ों दोनों के लिए साल में कम से कम एक बार पूरा मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है।
  • सिरदर्द या चक्कर को नजरअंदाज न करें – खासकर बच्चों में बार-बार सिरदर्द, उल्टी या थकान ब्रेन या हार्ट से जुड़े शुरुआती संकेत हो सकते हैं।
  • स्कूल और खेलकूद के दौरान सतर्कता – बच्चों पर अचानक थकान, कमजोरी या असामान्य व्यवहार दिखे तो तुरंत जांच करवानी चाहिए।
  • हेल्दी लाइफस्टाइल – संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जरूरी है।
  • फर्स्ट एड और मेडिकल सपोर्ट – स्कूल और पब्लिक प्लेस में प्राथमिक इलाज की सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ होना बेहद जरूरी है।

ब्रेन हैमरेज का संदेह है

डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें ब्रेन हैमरेज का संदेह है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। आखिर हंसते-खेलते बच्चे की अचानक मौत कैसे हुई, यह अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

