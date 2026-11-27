माहवारी के साथ नाभि में दर्द, गांठ या रिसाव दिखे तो जांच जरूर कराएं। यह दुर्लभ स्थिति Umbilical Endometriosis भी हो सकती है। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Freepik)
Umbilical Endometriosis Hindi: माहवारी के दिनों में पेट के निचले हिस्से में दर्द कई महिलाओं के लिए आम बात है। लेकिन अगर हर महीने उसी समय नाभि में सूजन उठे, वहां दर्द हो या हल्का भूरा-लाल रिसाव दिखे, तो यह अलग संकेत है। ऐसे में इसे फोड़ा, कीड़े का काटना या संक्रमण मानकर टालना ठीक नहीं। इसकी एक दुर्लभ वजह Umbilical Endometriosis हो सकती है, जिसे Villar's Node भी कहते हैं। आइए इसे समझते हैं।
एंडोमेट्रियोसिस में गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसा ऊतक गर्भाशय के बाहर उग आता है। यह ज्यादातर पेल्विस यानी श्रोणि क्षेत्र में, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब जैसे अंगों के पास मिलता है। जब यही ऊतक नाभि में या उसके आसपास बनने लगे, तो उसे Umbilical Endometriosis कहते हैं। यह बहुत दुर्लभ है। हेल्थलाइन के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस के करीब 1% मामले ही पेल्विस के बाहर मिलते हैं और नाभि वाले मामले उसमें भी बहुत कम हैं। 2025 की केस रिपोर्ट के अनुसार पेल्विस से बाहर के एंडोमेट्रियोसिस वाले हिस्सों में नाभि सबसे आम जगह है, और ऐसे मामले 0.5% से 1% के बीच ही आते हैं। सबसे राहत की बात यह है कि यह आमतौर पर कैंसर नहीं होता।
जहां भी यह ऊतक होता है, वह हार्मोन के असर में वैसे ही बर्ताव करता है जैसे गर्भाशय में। यानी माहवारी के चक्र के साथ मोटा होता है, टूटता है और खून निकलता है। नाभि में यह खून बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए दर्द और सूजन होती है। हेल्थलाइन ने ये लक्षण बताए हैं;
2025 की केस रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित जगह मांसल, भूरी या लालिमा लिए दिख सकती है। गांठ गहरे लाल, भूरे या नीले रंग की और मखमली सतह वाली हो सकती है। माहवारी से ठीक पहले दर्द और सूजन बढ़ती है और चक्र के हिसाब से गांठ का आकार घटता-बढ़ता है। हेल्थलाइन यह भी कहता है कि हर बार लक्षण चक्र के साथ नहीं जुड़ते। कुछ महिलाओं में दिक्कत लगातार बनी रहती है। कभी-कभी साथ में एंडोमेट्रियोसिस के आम लक्षण भी मिलते हैं, जैसे बहुत दर्दनाक माहवारी, अनियमित रक्तस्राव, गर्भधारण में दिक्कत, पाचन की समस्या, संबंध के दौरान दर्द और पेशाब या शौच के समय दर्द।
नवंबर 2025 में Cureus जर्नल में बहरीन के डॉक्टरों ने ऐसा ही केस बताया है। 38 साल की एक विवाहित महिला नाभि में तेज सूजन और दर्द लेकर इमरजेंसी में पहुंची। दर्द पर खाने वाली दर्दनिवारक दवाओं का असर नहीं हो रहा था। उसे दो साल से ज्यादा समय से माहवारी से पहले हल्का, चक्रीय दर्द हो रहा था। पांच साल पहले उसका सी-सेक्शन हुआ था और वह तीन साल से गर्भधारण की कोशिश में थी, पर डॉक्टर से सलाह नहीं ली थी। जांच में नाभि में करीब 3 सेंटीमीटर की गांठ मिली। सीटी स्कैन में पेट के भीतर कोई और गड़बड़ी नहीं दिखी। शुरुआती अंदाजा एंडोमेट्रियोमा या नाभि की हर्निया का था। ऑपरेशन में गांठ और नाभि का प्रभावित हिस्सा हटाया गया। लैब जांच में एंडोमेट्रियोसिस की पुष्टि हुई। दो साल के फॉलो-अप में बीमारी दोबारा नहीं लौटी।
Umbilical Endometriosis अक्सर खतरनाक नहीं होता, लेकिन नाभि की दूसरी गांठें गंभीर हो सकती हैं। 2025 की रिपोर्ट इन विकल्पों की सूची देती है;
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