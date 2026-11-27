नवंबर 2025 में Cureus जर्नल में बहरीन के डॉक्टरों ने ऐसा ही केस बताया है। 38 साल की एक विवाहित महिला नाभि में तेज सूजन और दर्द लेकर इमरजेंसी में पहुंची। दर्द पर खाने वाली दर्दनिवारक दवाओं का असर नहीं हो रहा था। उसे दो साल से ज्यादा समय से माहवारी से पहले हल्का, चक्रीय दर्द हो रहा था। पांच साल पहले उसका सी-सेक्शन हुआ था और वह तीन साल से गर्भधारण की कोशिश में थी, पर डॉक्टर से सलाह नहीं ली थी। जांच में नाभि में करीब 3 सेंटीमीटर की गांठ मिली। सीटी स्कैन में पेट के भीतर कोई और गड़बड़ी नहीं दिखी। शुरुआती अंदाजा एंडोमेट्रियोमा या नाभि की हर्निया का था। ऑपरेशन में गांठ और नाभि का प्रभावित हिस्सा हटाया गया। लैब जांच में एंडोमेट्रियोसिस की पुष्टि हुई। दो साल के फॉलो-अप में बीमारी दोबारा नहीं लौटी।