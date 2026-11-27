इसकी वजह हमेशा साफ नहीं होती। दोनों स्रोत बार-बार होने वाले संक्रमण को एक संभावित कड़ी मानते हैं, जिससे यूरेथ्रा की दीवार कमजोर पड़ सकती है। यूरेथ्रा के पास की ग्रंथियों में रुकावट भी कारण हो सकती है। 2019 की सिस्टमैटिक रिव्यू के अनुसार माना जाता है कि ये थैलियां आसपास की ग्रंथियों के बार-बार बंद होने, संक्रमित होने और फटने से बनती हैं। Urology Care Foundation के मुताबिक पहले के कुछ अध्ययन जन्म से मौजूद गड़बड़ी या प्रसव के दौरान लगी चोट की ओर भी इशारा करते हैं। एक जरूरी बात यहां साफ कर दें। बार-बार UTI होने का मतलब यह नहीं कि हर महिला को Urethral Diverticulum है। यह दुर्लभ स्थिति है। लेकिन अगर इलाज के बावजूद संक्रमण बार-बार लौट रहा हो, तो इसकी संभावना पर चर्चा करना ठीक है।