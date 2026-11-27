बार-बार यूरिन इंफेक्शन, पेशाब के बाद बूंदें आना या जलन जैसे लक्षण लंबे समय तक रहें तो जांच जरूर कराएं। इसकी एक दुर्लभ वजह Urethral Diverticulum भी हो सकती है। (प्रतीकात्मक फोटो) (source- freepik)
Urethral Diverticulum Symptoms: मान लीजिए एक महिला पिछले एक साल में तीसरी बार यूरिन इंफेक्शन की दवा खा चुकी है। हर बार कुछ दिन आराम मिलता है, फिर जलन लौट आती है। ऊपर से पेशाब कर लेने के बाद भी कुछ बूंदें टपकती रहती हैं और संबंध के दौरान दर्द भी रहता है। वह इसे औरतों में होता ही है कहकर टालती जाती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर के सामने ज्यादातर बार-बार होने वाला UTI ही दर्ज होता है। लेकिन इसकी एक दुर्लभ वजह यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम भी हो सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक और Urology Care Foundation की जानकारी के आधार पर इसे समझते हैं।
यूरेथ्रा वह नली है जिससे पेशाब शरीर से बाहर निकलता है। महिलाओं में यह करीब 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नली के साथ जब कोई अनचाही थैली या जेब बन जाए, तो उसे यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम(UD) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जगह की वजह से यह थैली पेशाब या मवाद से भर सकती है और संक्रमण की वजह बन सकती है। यह स्थिति दुर्लभ है। दोनों के मुताबिक यह ज्यादातर महिलाओं में मिलती है। क्लीवलैंड क्लिनिक इसे 30 से 60 साल की उम्र में ज्यादा देखा गया बताता है, जबकि Urology Care Foundation 40 से 70 साल की उम्र कहता है। बच्चों में यह आमतौर पर नहीं होती, जब तक यूरेथ्रा की कोई सर्जरी न हुई हो।
इसकी वजह हमेशा साफ नहीं होती। दोनों स्रोत बार-बार होने वाले संक्रमण को एक संभावित कड़ी मानते हैं, जिससे यूरेथ्रा की दीवार कमजोर पड़ सकती है। यूरेथ्रा के पास की ग्रंथियों में रुकावट भी कारण हो सकती है। 2019 की सिस्टमैटिक रिव्यू के अनुसार माना जाता है कि ये थैलियां आसपास की ग्रंथियों के बार-बार बंद होने, संक्रमित होने और फटने से बनती हैं। Urology Care Foundation के मुताबिक पहले के कुछ अध्ययन जन्म से मौजूद गड़बड़ी या प्रसव के दौरान लगी चोट की ओर भी इशारा करते हैं। एक जरूरी बात यहां साफ कर दें। बार-बार UTI होने का मतलब यह नहीं कि हर महिला को Urethral Diverticulum है। यह दुर्लभ स्थिति है। लेकिन अगर इलाज के बावजूद संक्रमण बार-बार लौट रहा हो, तो इसकी संभावना पर चर्चा करना ठीक है।
डॉक्टर लक्षणों का इतिहास पूछते हैं और पेल्विक जांच में योनि की अगली दीवार को छूकर देखते हैं। थैली महसूस हो तो हल्का दबाव देकर देखा जाता है कि पेशाब या मवाद निकलता है या नहीं। इसके साथ पेशाब की जांच होती है। जरूरत पड़ने पर ये जांचें हो सकती हैं;
पेशाब से जुड़ी परेशानी पर बात करना कई महिलाओं को असहज लगता है, इसलिए वे बरसों सहती रहती हैं। लेकिन लक्षण लौटते रहें, तो इसे आदत समझकर नहीं टालना चाहिए। Urethral Diverticulum दुर्लभ है, पर पहचान में आ जाए तो इलाज मौजूद है।
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