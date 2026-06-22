UTI in Monsoon: मानसून में बढ़ रहे यूटीआई के मामले, NCBI और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें वजह और बचाव के उपाय

प्यास न भी लगे, तो भी दिनभर में 8 से 10 गिलास साफ पानी जरूर पिएं। यह बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है।अगर आप बारिश में भीग गए हैं, तो घर आते ही सबसे पहले नहाएं। जब भी टॉयलेट आए, तुरंत जाएं। पेशाब रोकने से बैक्टीरिया को अंदर बढ़ने का पूरा समय मिल जाता है। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह सफाई करें। बाहर के या पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतें।