Saptahik Tarot Rashifal 23 to 29 November 2025 : : नवंबर का अंतिम सप्ताह : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, किसका बदलेगा भाग्य और किसे मिलेगी चुनौती?

Saptahik Tarot Rashifal 23 to 29 November 2025 : नवंबर का आखिरी सप्ताह कई ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है। इस दौरान बुध तुला राशि में प्रवेश कर शुक्र के साथ राजलक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा तो कुछ के लिए चुनौतियों का संकेत देगा। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से 23 से 29 नवंबर 2025 के इस सप्ताह में आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं।