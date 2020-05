Lockdown: पिता थक गए तो 11 साल का बेटा खींचने लगा साइकिल रिक्शा, Video देखकर भावुक हुए लोग

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) की सबसे ज्यादा मार गरीब, असहाय, मजदूरों पर पड़ी हैं। लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण देशभर में जहां-तहां फंसे मजदूरों ( Migrant Labour ) की स्थिति और दयनीय हो गई है। बेबस और लाचार मजदूरों की ऐसी कई दास्तां और कहानियां इन दिनों सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हो रही है। इस कड़ी में एक 11 साल के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह बच्चा अपने मां-बाप को रिक्शा में बैठाए साइकिल से खींच रहा है। वीडियो देखिए...

वायरल हो रहा वीडियो वाराणसी का है। 11 साल के इस बच्चे का नाम तवारे आलम बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा रिक्शा खींचकर अपने माता-पिता को बिहार के अररिया ले जा रहा है। जब उसके पिता रिक्शा चलाते-चलाते थक जाते हैं, तो वह रिक्शा चलाने लगता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कोई बच्चे के जज्बे को सलाम कर रहा हैं तो कोई परिवार के घर पहुंचने की दुआ मांग रहा हैं।

11-year-old Alam riding a cycle cart carrying his parents from Varanasi (PM Modi’s constituency) to Araria in eastern state of Bihar due to lockdown. He aims to cover a distance of nearly 350 miles. #MigrantLabourers pic.twitter.com/UsYeta0eYM