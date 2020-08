Coronavirus के प्रति जागरूक करने के लिए किसान ने निकाला अनोखा तरीका, Social Media में हो रही है खूब तारीफ

Highlights - अमेरिका में मिशीगन (Michigan in America) में स्थित एक फार्म (Farm) ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है - यह तरीका इतना दिलचस्प था कि लोगों ने इसकी खूब तारीफ की - दरअसल अमेरिका (Americs) के एक किसान ने अपने फार्म में 13 एकड़ पर उगाए एक कद्दू के फसल को अनोखे तरीके से काटा है

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in india) का कहर लगातार जारी है। हर रोज तेजी (Coronavirus Update) से नए मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 24 घंटे में आए नए मामलों की संख्या 64,553 रही है। काफी दिनों से देश में कोरोना के रोजाना 60 हजार से ज्यादा नए मामले आ रहे है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24.61 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना (Coronavirus death in india) से अब तक मौतों की संख्या 48040 हो गई है।

दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस महामारी की जंग लड़ने के लिए वैक्सीन (Coronavirus vaccine) बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि रूस ने एक टीके का ऐलान किया है, लेकिन उसे लेकर विशेषज्ञ के बीच बहस चल रही है।

जागरूक करने का निकाला अनोखा तरीका

इस बीच अमेरिका में मिशीगन (Michigan in America) में स्थित एक फार्म (Farm) ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। यह तरीका इतना दिलचस्प था कि लोगों ने इसकी खूब तारीफ की।

कद्दू के फसल की अनोखे तरीके से की कटाई

दरअसल अमेरिका (Americs) के एक किसान ने अपने फार्म में 13 एकड़ पर उगाए एक कद्दू के फसल को अनोखे तरीके से काटा है। अगर ऊपर से देखें तो इसमें एक संकेत छिपा है, ये नीचे से मकड़ी के जाल की तरह दिखाई देगा। वहीं ऊपर से कोरोना के प्रति जागरूकता दिखेगी।

लिखा है COVID GO AWAY

इस किसान ने कद्दू के फसल की कटाई अनोखे तरीके से की है। जिसमें ऊपर से देखने पर इसमें अंग्रेजी में लिखा है 'कोविड गो अवे' COVID GO AWAY। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह अनोखी खेती है अमेरिका के एक किसान जॉनसन की। जॉनसन की खेती किए तस्वीर देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।

सोशल मीडिा में हुई खूब तारीफ

पहली नजर में खेत को देखने पर लगया है कि वह किसी कालीन की फोटो है लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह एक विशालकाय खेत है जहां किसान ने कलाकृति बनकर कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया है। एक सोशल मीडिया ने कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया, 2020 में जिस तरह में सब खो रहे हैं ऐसे में प्लीज बताइए क्या यहा को कोई आपातकालीन एग्जिट है?