अहिंसा और क्षमा से जीवन में आती है शांति और मधुरता

प्रतिभागियों ने कहा कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ केवल हिंसा से दूर रहना नहीं, बल्कि व्यवहार में प्रेम, करुणा और संयम को स्थान देना है। मन में किसी के प्रति बुरा भाव रखना और कटु शब्दों का प्रयोग करना भी रिश्तों में दूरी पैदा करता है। इसलिए अहिंसा का पालन विचारों और वाणी में भी होना चाहिए। महिलाओं ने क्षमा को आत्मबल का प्रतीक बताते हुए कहा कि किसी की गलती को माफ करना कमजोरी नहीं है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और रिश्तों में विश्वास व मधुरता फिर से कायम हो सकती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में नाराजगी रखने के बजाय क्षमा का भाव अपनाना परिवार और समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक है। प्रतियोगिता में यह संदेश भी सामने आया कि संयमित वाणी, सकारात्मक सोच और दूसरों की भावनाओं का सम्मान दैनिक जीवन में अहिंसा और क्षमा को व्यवहार में उतारने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ये केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को सहज, शांत और मधुर बनाने वाले व्यवहारिक संस्कार हैं।