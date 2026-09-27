युवाओं को धर्म से जोड़ना है तो उनसे करें सीधा संवाद: साध्वी हर्षपूर्णाश्री

वर्तमान समय में युवा वर्ग को धर्म और संस्कारों से जोडऩा बड़ी चुनौती है। इसके लिए धर्म को केवल उपासरे तक सीमित रखने के बजाय युवाओं को साधु-संतों के संपर्क में लाना होगा। बच्चों को संस्कार सबसे पहले घर से मिलते हैं और माता-पिता की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मोबाइल को पूरी तरह दूर करने के बजाय उसका सदुपयोग सिखाना चाहिए। एक उम्र के बाद ही बच्चों को मोबाइल देना और उसके सही उपयोग की समझ विकसित करना जरूरी है। यह कहना है साध्वी हर्षपूर्णाश्री का। कर्नाटक के गदग में चातुर्मास कर रही साध्वी ने राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में धर्म, संस्कार, युवाओं और बदलती जीवनशैली से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

3 min read