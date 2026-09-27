संस्कारों से संवर रहा बच्चों का व्यक्तित्व, धर्म-संस्कृति की सीख

संस्कारशाला के वरिष्ठ सदस्य राजेश रावल ने शिविर का संयोजन करते हुए बच्चों को धर्म-अध्यात्म के साथ गीता, रामायण सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की जानकारी दी। उन्होंने मंत्रों के सही उच्चारण का अभ्यास कराया और बच्चों से उनका दोहराव करवाया। उन्होंने कहा कि संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों के माध्यम से बच्चों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, माता-पिता व गुरुजनों के सम्मान तथा सदाचारी जीवन का महत्व समझाया।