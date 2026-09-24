हुब्बल्ली में 50 साल से विराज रहे गणपति, न डीजे न पटाखे, इस बार तुलजा भवानी माता की गाथा

गणपति स्थापना के साथ मंडली की ओर से हर वर्ष अलग धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विषय को थीम बनाया जाता है। इस बार तुलजा भवानी माता पर आधारित विशेष शो तैयार किया गया है। इसमें तुलजा भवानी माता के जीवन-वृत्तांत और उनसे जुड़ी विभिन्न घटनाओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मंडली की ओर से पिछले वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज, येलम्मा माता सहित विभिन्न देवी-देवताओं और महापुरुषों से जुड़ी थीम प्रस्तुत की जा चुकी हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को भी शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। मंडली का प्रयास रहता है कि गणेशोत्सव केवल गणपति दर्शन तक सीमित न रहे, बल्कि धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जाए।