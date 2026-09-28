पूजा-पाठ से आगे, पारिवारिक जीवन में संस्कारों की सीख, गदग में विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन लगती है सामूहिक धार्मिक कक्षा

धर्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे दैनिक जीवन और पारिवारिक व्यवहार का हिस्सा बनाने की पहल गदग के पाश्र्वनाथ भगवान मंदिर में की जा रही है। श्री पाश्र्व लब्धि पाठशाला स्नात्र मंडल की ओर से विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन सामूहिक धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार कक्षा आयोजित की जाती है। इसमें धार्मिक विषयों के अध्ययन के साथ पारिवारिक जीवन में प्रेम, सम्मान, संयम और सद्व्यवहार का महत्व समझाया जाता है। मंडल से जुड़ी सभी सदस्याएं विवाहित महिलाएं हैं। इनमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जिनके विवाह को करीब एक से दस वर्ष हुए हैं। विवाह के शुरुआती वर्षों में परिवार और धार्मिक परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने तथा जीवन में धर्म और संस्कारों को अपनाने के उद्देश्य से यह कक्षा आयोजित की जा रही है। पाश्र्वनाथ भगवान मंदिर में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को एक-एक घंटे की कक्षा होती है। करीब दो वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है।

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