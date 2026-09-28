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पूजा-पाठ से आगे, पारिवारिक जीवन में संस्कारों की सीख, गदग में विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन लगती है सामूहिक धार्मिक कक्षा

धर्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे दैनिक जीवन और पारिवारिक व्यवहार का हिस्सा बनाने की पहल गदग के पाश्र्वनाथ भगवान मंदिर में की जा रही है। श्री पाश्र्व लब्धि पाठशाला स्नात्र मंडल की ओर से विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन सामूहिक धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार कक्षा आयोजित की जाती है। इसमें धार्मिक विषयों के अध्ययन के साथ पारिवारिक जीवन में प्रेम, सम्मान, संयम और सद्व्यवहार का महत्व समझाया जाता है। मंडल से जुड़ी सभी सदस्याएं विवाहित महिलाएं हैं। इनमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जिनके विवाह को करीब एक से दस वर्ष हुए हैं। विवाह के शुरुआती वर्षों में परिवार और धार्मिक परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने तथा जीवन में धर्म और संस्कारों को अपनाने के उद्देश्य से यह कक्षा आयोजित की जा रही है। पाश्र्वनाथ भगवान मंदिर में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को एक-एक घंटे की कक्षा होती है। करीब दो वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है।
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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 28, 2026

श्री पाश्र्व लब्धि पाठशाला स्नात्र मंडल की सदस्याएं।

श्री पाश्र्व लब्धि पाठशाला स्नात्र मंडल की सदस्याएं।

भक्ति और पूजा की विधि के साथ धार्मिक सूत्रों का अध्ययन

सामूहिक कक्षा में महिलाओं को परमात्मा की भक्ति और पूजा-पाठ के महत्व के साथ उसकी विधि की जानकारी दी जाती है। आंगी एवं परमात्मा की पूजा, पूजा के विभिन्न राग, पंच कल्याणक तथा धार्मिक सूत्रों जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। पूजा की विधि जानने के साथ उसके पीछे की भावना और धार्मिक सिद्धांतों को समझने पर भी जोर दिया जाता है। महिलाओं को बताया जाता है कि नियमित धार्मिक अध्ययन और परमात्मा की भक्ति जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और अच्छे संस्कारों को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।

घर-परिवार में भी दिखें धार्मिक संस्कार

कक्षा में धार्मिक शिक्षा के साथ पारिवारिक जीवन से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा होती है। विवाह के बाद परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखने, बड़ों का सम्मान करने और आपसी स्नेह व समझ के साथ रहने की सीख दी जाती है। महिलाओं को विनम्रता, संयम और सद्व्यवहार को पारिवारिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। धार्मिक शिक्षाओं को दैनिक व्यवहार से जोड़ते हुए समझाया जाता है कि संस्कार केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि घर-परिवार के व्यवहार में भी दिखाई देने चाहिए।

दो वर्षों से नियमित चल रही कक्षा

करीब दो वर्षों से महिलाओं के लिए यह सामूहिक धार्मिक शिक्षा जारी है। सप्ताह में दो दिन होने वाली कक्षा में महिलाएं नियमित रूप से शामिल होकर धार्मिक विषयों का अध्ययन करती हैं। सामूहिक अध्ययन से उन्हें एक-दूसरे से सीखने और धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता का अवसर भी मिलता है। रंजीत गुरुजी, धार्मिक शिक्षक ने बताया कि कक्षा का उद्देश्य महिलाओं को धार्मिक विषयों की जानकारी देने के साथ धर्म के सिद्धांतों को उनके दैनिक जीवन और पारिवारिक व्यवहार से जोड़ना है।

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Updated on:

28 Sept 2026 10:16 pm

Published on:

28 Sept 2026 10:15 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / पूजा-पाठ से आगे, पारिवारिक जीवन में संस्कारों की सीख, गदग में विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन लगती है सामूहिक धार्मिक कक्षा

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