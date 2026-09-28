जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के दो साल बेमिसाल, 125 कार्यक्रमों के साथ सात राष्ट्रीय सम्मान, श्रीरक्षा उचिला की संगीत प्रस्तुति ने बांधा समां

जीतो हुब्बल्ली चैप्टर फाउंडेशन के 2024-26 के दो वर्षीय कार्यकाल के सफल समापन पर ‘2 साल बेमिसाल’ समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चैप्टर की दो साल की उपलब्धियों को साझा करने के साथ सदस्यों, उनके परिवारों और सहयोगियों के योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीतो सदस्यों के साथ उनके परिवार भी शामिल हुए। चेयरमैन अनिल कुमार जैन और मुख्य सचिव प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में चैप्टर ने दो वर्षों में 125 कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें तीन राष्ट्रीय, 10 जोनल और 112 चैप्टर स्तर के कार्यक्रम शामिल रहे। इस दौरान 15 नए संरक्षक, 20 यूथ विंग सदस्य और 10 लेडीज विंग सदस्य चैप्टर से जुड़े। चैप्टर को राष्ट्रीय स्तर पर सात सम्मान एवं मान्यताएं भी प्राप्त हुईं।

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