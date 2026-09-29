हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मंदिर के पास बनेगा चार मंजिला भवन, मंदिर नवीनीकरण पर भी जल्द होगा निर्णय

बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की ओर से बाबा रामदेव मंदिर और उससे जुड़ी धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास चार मंजिला नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। मंगलवार को संघ की बैठक में भवन निर्माण कार्य को गति देने के साथ ही वर्तमान मंदिर के नवीनीकरण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंदिर के नवीनीकरण की रूपरेखा तय करने के लिए राजस्थान से पंडितों को बुलाकर उनकी राय ली जा रही है। मंदिर के स्वरूप, आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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