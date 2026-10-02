छह साल से रोज 60 किलो दाना, बाबा रामदेव मंदिर की छत पर कबूतरों के लिए चार दोस्तों की सेवा

हुब्बल्ली शहर के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर की ध्वजा के पास बने चबूतरे पर पिछले छह साल से रोज कबूतरों के लिए चुग्गा डाला जा रहा है। छह साल पहले महज एक किलो अनाज से शुरू हुई यह सेवा अब बढ़कर प्रतिदिन करीब 60 किलो तक पहुंच गई है। सर्दी, गर्मी या बारिश—मौसम कोई भी हो, चुग्गा डालने का सिलसिला नहीं रुकता। इस सेवा से जुड़े रामलाल जणवा चौधरी बाली, केसाराम चौधरी हरजी, कल्याणसिंह राठौड़ शिवगंज और भरत राजपुरोहित सिलोर राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही और बालोतरा जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में चारों हुब्बल्ली में व्यवसाय करते हैं। बाबा रामदेव के प्रति आस्था ने चारों दोस्तों को पक्षी सेवा से जोड़ा और अब यह उनके जीवन की नियमित दिनचर्या बन चुकी है।

2 min read