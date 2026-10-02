2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

छह साल से रोज 60 किलो दाना, बाबा रामदेव मंदिर की छत पर कबूतरों के लिए चार दोस्तों की सेवा

हुब्बल्ली शहर के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर की ध्वजा के पास बने चबूतरे पर पिछले छह साल से रोज कबूतरों के लिए चुग्गा डाला जा रहा है। छह साल पहले महज एक किलो अनाज से शुरू हुई यह सेवा अब बढ़कर प्रतिदिन करीब 60 किलो तक पहुंच गई है। सर्दी, गर्मी या बारिश—मौसम कोई भी हो, चुग्गा डालने का सिलसिला नहीं रुकता। इस सेवा से जुड़े रामलाल जणवा चौधरी बाली, केसाराम चौधरी हरजी, कल्याणसिंह राठौड़ शिवगंज और भरत राजपुरोहित सिलोर राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही और बालोतरा जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में चारों हुब्बल्ली में व्यवसाय करते हैं। बाबा रामदेव के प्रति आस्था ने चारों दोस्तों को पक्षी सेवा से जोड़ा और अब यह उनके जीवन की नियमित दिनचर्या बन चुकी है।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Oct 02, 2026

कबूतरों को चुग्गा डालते हुए रामलाल जणवा चौधरी बाली, केसाराम चौधरी हरजी एवं कल्याणसिंह राठौड़ शिवगंज।

कबूतरों को चुग्गा डालते हुए रामलाल जणवा चौधरी बाली, केसाराम चौधरी हरजी एवं कल्याणसिंह राठौड़ शिवगंज।

कट्टों में अनाज लेकर खुद पहुंचते हैं मंदिर की छत तक

कबूतरों के चुग्गे के लिए अनाज मंदिर के ऊपर बने एक कमरे में एकत्र करके रखा जाता है। चारों दोस्त अनाज से भरे कट्टों को खुद मंदिर की छत तक पहुंचाते हैं और चबूतरे पर कबूतरों के लिए चुग्गा डालते हैं। कबूतरों के पानी पीने के लिए यहां चार पात्र भी रखे गए हैं। चुग्गे में मुख्य रूप से ज्वार का उपयोग किया जाता है। इसके साथ बाजरा, गेहूं और मक्का भी मिलाया जाता है। सामान्य दिनों में रोज करीब 60 किलो अनाज डाला जाता है। बारिश के बाद और सर्दी के मौसम में कबूतरों की संख्या बढ़ने पर चुग्गे की मात्रा करीब एक क्विंटल तक पहुंच जाती है।

भक्तों के सहयोग से चलता है चुग्गे का इंतजाम

चुग्गे के लिए अनाज की व्यवस्था भक्तों के सहयोग से होती है। शिवशक्ति प्लास्टिक के बाबूलाल देवासी हर महीने 11 बैग यानी करीब 330 किलो ज्वार उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कई भक्त अपनी श्रद्धानुसार हर महीने 30 से 60 किलो तक अनाज उपलब्ध करवाते हैं। दर्जनों अन्य भक्त भी इस सेवा में सहयोग करते हैं। कबूतर सुबह करीब 6 से 7 बजे, दोपहर 11 से 12.30 बजे और दोपहर बाद करीब 2.30 से 3.30 बजे तक चुग्गा चुगने पहुंचते हैं। मंदिर में सुबह और शाम दो समय चुग्गा डाला जाता है।

बारिश थमते ही बढ़ जाती है कबूतरों की संख्या

सेवा से जुड़े लोगों के अनुसार बारिश के दौरान कबूतर खेतों में आसानी से दाना नहीं चुग पाते। बारिश थमने के बाद बड़ी संख्या में कबूतर मंदिर पहुंचते हैं। सर्दी में भी कबूतरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे समय रोजाना करीब एक क्विंटल तक चुग्गा डालना पड़ता है। इससे पहले हुब्बल्ली में रहने वाले राजस्थान मूल के गोपाल दर्जी सायला भी यहां कबूतरों के लिए चुग्गा डालते थे। उनके बाद चारों दोस्तों ने इस सेवा को आगे बढ़ाया और पिछले छह साल से इसे लगातार जारी रखा है।

कबूतरों के साथ कौओं और कुत्तों की भी सेवा

चारों दोस्तों की सेवा केवल कबूतरों तक सीमित नहीं है। हर शनिवार गदग रोड स्थित हनुमान मंदिर में कौओं और कुत्तों के लिए पानी, ब्रेड और बिस्किट की व्यवस्था भी करते हैं। यहां पक्षियों और जानवरों के पानी पीने के लिए चार पात्र रखे गए हैं।

अब यह कार्य जीवन का हिस्सा

भरत राजपुरोहित सिलोर ने बताया कि बाबा रामदेव के प्रति श्रद्धा से शुरू हुआ यह कार्य अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कबूतरों को रोज दाना मिलता रहे और उनकी सेवा होती रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Oct 2026 07:22 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:21 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / छह साल से रोज 60 किलो दाना, बाबा रामदेव मंदिर की छत पर कबूतरों के लिए चार दोस्तों की सेवा

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

हुब्बल्ली को क्लीन सिटी, गड्ढामुक्त सड़कें और रोशन शहर बनाना प्राथमिकता : महापौर बिजवाड़ दुर्गम्मा शशिकांत

हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम की महापौर बिजवाड़ दुर्गम्मा शशिकांत।
हुबली

उम्र बढ़ना अनिवार्य, बूढ़ा महसूस करना आपकी इच्छा पर निर्भर

गेस्ट राइटर | डॉ. जितेंद्र मजेठिया, सामाजिक कार्यकर्ता
हुबली

हुब्बल्ली में बच्चों की आवाज में गूंजा स्वच्छ भारत का संकल्प, भाषण प्रतियोगिता में दिखा आत्मविश्वास

भाषण प्रतियोगिता-2026 में पुरस्कार व प्रमाण-पत्र के साथ विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थी अतिथियों के साथ।
हुबली

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मंदिर के पास बनेगा चार मंजिला भवन, मंदिर नवीनीकरण पर भी जल्द होगा निर्णय

बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की बैठक में शामिल संघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य लोग।
हुबली

पूजा-पाठ से आगे, पारिवारिक जीवन में संस्कारों की सीख, गदग में विवाहित महिलाओं के लिए सप्ताह में दो दिन लगती है सामूहिक धार्मिक कक्षा

श्री पाश्र्व लब्धि पाठशाला स्नात्र मंडल की सदस्याएं।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.