हुब्बल्ली में बच्चों की आवाज में गूंजा स्वच्छ भारत का संकल्प, भाषण प्रतियोगिता में दिखा आत्मविश्वास

लक्ष्य तय कर अनुशासन के साथ आगे बढ़ें: मूलचन्द बाफना

समारोह के मुख्य अतिथि श्री भवरीदेवी सावलचन्द बाफना चैरिटेबल ट्रस्ट के मूलचन्द बाफना मोकलसर ने विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन सीखने और अपने भविष्य की नींव मजबूत करने का समय है। इसलिए विद्यार्थियों को समय का महत्व समझना चाहिए और अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढऩे का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वच्छता की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण से करनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।