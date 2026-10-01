हुब्बल्ली को क्लीन सिटी, गड्ढामुक्त सड़कें और रोशन शहर बनाना प्राथमिकता : महापौर बिजवाड़ दुर्गम्मा शशिकांत

महापौर : शहर में करीब 460 ऐसे स्थानों की पहचान की गई थी, जहां लोग बार-बार कचरा डालते थे। निगम ने इन स्थानों का स्वरूप बदलने का प्रयास किया है। कई जगह रंगोली बनाई जा रही है और पब्लिक फ्रेंडली स्थान विकसित किए जा रहे हैं, जहां लोग बैठ भी सकें। अब करीब 190 स्थान ऐसे बचे हैं, जहां लोग अभी भी कचरा डाल रहे हैं।