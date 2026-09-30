उम्र बढ़ना अनिवार्य, बूढ़ा महसूस करना आपकी इच्छा पर निर्भर

जीवन की लंबी यात्रा में वृद्धावस्था कोई अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि अनुभवों की समृद्धि को महसूस करने और जीवन के हर पल का आनंद लेने का स्वर्णिम चरण है। उम्र बढ़ना प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, लेकिन मन से युवा रहना, उत्साह बनाए रखना और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीना काफी हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए बुढ़ापे को कमजोरी या सीमाओं के दौर के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन के नए अवसरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वरिष्ठ अवस्था में सक्रिय, आनंदमय और स्वस्थ जीवन के लिए कुछ बातों को अपनी दिनचर्या और सोच का हिस्सा बनाया जा सकता है।

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