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आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण स्थल पर भीषण आग, डीजल भरते समय हादसा; 5 लोगों की मौत

Pinakota Village Blast: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सड़क निर्माण स्थल पर भीषण हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, धमाके में पांच लोगों की मौत हुई है। डीजल भरते समय आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हादसे की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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हैदराबाद

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Imran Ansari

Updated: 24 Oct 2026, 12:32 PM IST

Andhra Pradesh Accident

आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण स्थल पर भीषण आग, फोटो सोर्स- एक्स ( @sirajnoorani )

Andhra Pradesh Accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत होने की शुरुआती जानकारी सामने आई है। यह घटना अनंतगिरी मंडल के पिनाकोटा गांव के पास खनन और सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, मृतकों की सही संख्या और हादसे की वजह की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घटनास्थल एक दूरदराज के इलाके में स्थित है। यहां सड़क निर्माण से जुड़े वाहनों में ईंधन भरने के लिए मजदूर ड्रम में डीजल लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि निर्माण स्थल काफी दूर है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, एक पिकअप वाहन में डीजल भरने के दौरान आग लग गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। हालांकि, इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा असली वजह

हादसे को लेकर सामने आ रही कुछ जानकारियों में पहाड़ी काटने या सड़क चौड़ी करने के लिए ब्लास्टिंग किए जाने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में धमाके की वास्तविक वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि घटना ईंधन भरते समय लगी आग के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।

धमाका इतना तेज था कि पास खड़ा एक ट्रक उछलकर पलट गया

प्रत्यक्षदर्शियों से जुड़ी शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि घटनास्थल के पास खड़ा एक टिपर ट्रक उछलकर पलट गया। हादसे के बाद वहां गंभीर तबाही का मंजर दिखाई दिया। वहीं, रिपोर्टों में मृतकों के शवों के बुरी तरह क्षत-विक्षत होने की बात भी कही गई है।

घटना को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है

आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतकों में एक शिक्षक, एक ड्राइवर और कुछ मजदूर शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उनकी पहचान और संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस और संबंधित अधिकारी घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल, हादसे के कारणों को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।

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Updated on:

24 Oct 2026, 12:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Andhra Pradesh / Hyderabad / आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण स्थल पर भीषण आग, डीजल भरते समय हादसा; 5 लोगों की मौत

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