आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण स्थल पर भीषण आग, डीजल भरते समय हादसा; 5 लोगों की मौत

आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतकों में एक शिक्षक, एक ड्राइवर और कुछ मजदूर शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उनकी पहचान और संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस और संबंधित अधिकारी घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल, हादसे के कारणों को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।