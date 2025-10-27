Patrika LogoSwitch to English

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला, ‘बेशर्म’ बयान पर माफी मांगनी होगी, देशभर का सियासी पारा हाई

Minister Kailash Vijayvargiya Shameful Statement: एमपी कांग्रेस समेत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर कैलाश विजयवर्गीय, ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ के बयान पर देशभर का सियासी पारा हाई...

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 27, 2025

Minister Kailash Vijayvargiya

Minister Kailash Vijayvargiya

Minister Kailash Vijayvargiya Shameful Statement: मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के शर्मनाक मामले पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने आग में घी डालने जैसा बयान साबित हुआ है। नतीजा कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्ष भी बीजेपी मंत्री के साथ ही पार्टी और उनके नेताओं पर लगातार हमलावर है।

बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए कहा है कि 'खिलाड़ियों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी।' उनके इस बयान से एमपी समेत देशभर की राजनीति गरमा गई है। मंत्री विजयवर्गीय विपक्ष के निशाने पर हैं और विपक्ष ने उनके इस बयान को 'बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतीक' बताया है। विपक्ष का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।

कांग्रेस नेताओं का तीखा हमला

कांग्रेस नेताओं ने एमपी की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि..'महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, दोष मंढ़ना नहीं।'

जानें किसने क्या कहा

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर शेयर की पोस्ट... मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि…

'प्रदेश में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बढ़ रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है। उस पर नियंत्रण करने के बजाय भाजपा और उसके मंत्री अब हास्यास्पद बयानबाज़ी में लगे हुए हैं। इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक घटना पर भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है...

'ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ियों को लोकल आदमी को बता कर जाना चाहिए था… हम लोग भी कहीं जाते हैं तो लोकल आदमी को लेकर जाते हैं।'

उमंग सिंघार ने आगे लिखा कि, 'वैसे यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के मंत्री कभी महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी करते हैं, कभी राहुल-प्रियंका जी के भाई-बहन के रिश्ते पर बोलते हैं, तो कभी महिलाओं को “शूर्पणखा” बताने से भी नहीं चूकते।' उन्होंने पोस्ट में कहा कि 'भाजपा सरकार को महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। केवल बयानबाज़ी करने से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी।'

जीतू पटवारी ने कहा, मंत्री का बयान शर्मनाक

मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना के बाद भाजपा के मंत्री का बयान पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं और मंत्री सलाह दे रहे हैं कि बाहर जाने से पहले प्रशासन को बताएं।

जीतू पटवारी ने सवालिया अंदाज में पूछा है कि 'क्या अब मध्य प्रदेश इतना असुरक्षित हो गया है कि हर बेटी को घर से निकलने से पहले प्रशासन को सूचना देनी पड़े? भाजपा सरकार बेटियों की सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।

--आईएनसीआई के अकाउंट पर भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान का वीडियो वायरल है। इसमें पार्टी ने साफ लिखा है कि बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महिला खिलाड़ियों को ही नसीहत दे रहे हैं… उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि इस बेशर्मी भरे बयान के लिए माफी मांगनी होगी।

यहां पढ़ें पूरी पोस्ट---

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने कहा ऐसी पितृसत्तात्मक सोच...

उधर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि 'अपराधियों का तो काम है अपराध करना, देश की बेटियों और मेहमान महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा उनके हाथ है" - कुछ ऐसा कहना चाह रहे मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय।

ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी हुई, भारत की बदनामी हो रही है! मगर शर्मिंदा होने और कड़ा रुख अपनाने की जगह भाजपा सरकार के मंत्री पीड़ितों को ही दोष दे रहे हैं। ऐसी पितृसत्तात्मक सोच से न महिला सुरक्षा होगी, न न्याय।'

'आप' ने भी किया वार, कहा... सामने आई गंदी सोच


महिलाओं पर BJP की गंदी सोच फिर आई सामने', BJP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़खानी की घटना पर कहा - 'उनकी भी गलती थी!'

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा 'घिनौना' बयान

इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कैलाश विजयवर्गीय (Minister Kailash Vijayvargiya Shameful Statement) के इस बयान को 'घिनौना' बताया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार नेता-अफसरों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

Updated on:

27 Oct 2025 05:03 pm

Published on:

27 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला, 'बेशर्म' बयान पर माफी मांगनी होगी, देशभर का सियासी पारा हाई

