मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला, ‘बेशर्म’ बयान पर माफी मांगनी होगी, देशभर का सियासी पारा हाई

बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए कहा है कि 'खिलाड़ियों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी।' उनके इस बयान से एमपी समेत देशभर की राजनीति गरमा गई है। मंत्री विजयवर्गीय विपक्ष के निशाने पर हैं और विपक्ष ने उनके इस बयान को 'बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतीक' बताया है। विपक्ष का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।