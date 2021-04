IPL 2021: IPL के लिए छोड़ा देश का साथ, पाकिस्तान से सीरीज छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ये 2 वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर

नई दिल्ली। IPL 2021 का आगाज 9 अप्रैल से होगा। साउथ अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ किए अपने वादा को पूरा कर दिखाया है। इन खिलाड़ियों में क्विंटन डिकॉक, कगिसो रबाडा, एनरिच नोखिया, लुंगी एंगिडी और डेविड मिलर का नाम शामिल है। जो आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चल रही 3 वनडे मैचों की सीरीज बीच में छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए। वैसे तो ये पांचों खिलाड़ी 4 अलग-अलग टीमों से खेलेंगे। लेकिन इनके आईपीएल में शामिल होने से खास दिल्ली कैपिटल्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से साउथ अफ्रीका के 2 वर्ल्ड क्लास गेंदबाज कगिसो रबाड़ा एनरिच नोखिया जुड़ गए हैं।

यह भी पढ़ें :—IPL 2021: इस IPL में विराट कोहली का विकेट लेकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं ये 22 वर्षीय गेंदबाज

𝗡𝗼𝘄 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴: The only #MondayMotivation you need 💙@AnrichNortje02 & @KagisoRabada25 are ON THEIR WAY to #IPL2021 🔥#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/vWLHeCjiKY