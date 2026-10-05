“दूसरे दर्जे के बने रहेंगे पूर्वी मध्यप्रदेश के शहर ” कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने उठाया बड़ा मुद्दा

Vivek Tankha : मध्यप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने एक बार फिर पूर्वी मध्यप्रदेश की उपेक्षा किए जाने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा है कि एमपी में अगला चुनाव पूर्वी मध्यप्रदेश के भविष्य का फैसला करनेवाला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस इलाके के शहर हमेशा दूसरे दर्जे के बने रहेंगे। विवेक तन्खा द्वारा यह मुद्दा उठाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खासी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं। यूजर्स ने नया राज्य बनाने की मांग की और यह भी कहा कि पश्चिमी मध्यप्रदेश ही पूरी मलाई खा रहा है।