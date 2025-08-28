Bastar Flood: बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश ने रोकी रेल सेवा… ट्रैक क्षतिग्रस्त, यात्री हुए परेशान

Bastar Flood: बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने किरंदुल-कॉट्टावलसा (केके) रेललाइन पर यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अरकु के पास पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। कई हिस्सों में रेल पटरियां धंस गई हैं, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने बस्तर तक आने वाली ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को अरकु तक सीमित करने का फैसला किया है।
इस व्यवधान से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और मरम्मत कार्य में बारिश के कारण देरी होने से स्थिति और जटिल हो गई है। केके लाइन पर ट्रेन सेवाओं के ठप होने से स्थानीय यात्री और पर्यटक परेशान हैं। अरकु और किरंदुल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है, जो समय और लागत दोनों के लिहाज से बोझिल है।
वहीं अरकु के पास भूस्खलन और ट्रैक धंसने की घटना ने रेलवे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार बारिश के कारण मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि टीमें ट्रैक को साफ करने और मरम्मत के लिए दिन-रात काम कर रही हैं, लेकिन मौसम की स्थिति कार्य को कठिन बना रही है।
विशाखापत्तनम-किरंदुल रात्रि एक्सप्रेस(18515) बुधवार को विशाखापत्तनम से रवाना नहीं होगी। वहीं ट्रेन संख्या (18516) किरंदुल-विशाखापत्तनम रात्रि एक्सप्रेस के पहिए भी किरदूंल में थमी रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या (58501) विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर शनिवार और रिववार को यह ट्रेन अरकु तक ही संचालित होगी। वहीं ट्रेन संख्या (58502) अरकु-विशाखापत्तनम पैसेंजर भी 28 और 29 अगस्त को अरकु से विशाखापत्तनम तक ही चलेगी। इस दौरान अरकु और किरंदुल के बीच कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं होगी।