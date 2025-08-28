Bastar Flood: बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश ने रोकी रेल सेवा… ट्रैक क्षतिग्रस्त, यात्री हुए परेशान

Bastar Flood: बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने किरंदुल-कॉट्टावलसा (केके) रेललाइन पर यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अरकु के पास पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। कई हिस्सों में रेल पटरियां धंस गई हैं, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने बस्तर तक आने वाली ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को अरकु तक सीमित करने का फैसला किया है।