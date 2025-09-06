Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

Fraud News: मामूली राशि में भागीदारी का लालच देकर लोग आसानी से ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं। इन कूपनों को किसी विशेष आयोजन में खोले जाने की बात कही जाती है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

लकी ड्रॉ के नाम पर जाल (Photo source- Patrika)
लकी ड्रॉ के नाम पर जाल (Photo source- Patrika)

Fraud News: त्योहारी सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर लुभावने नामों से लकी ड्रॉ के पोस्टर वायरल होने लगे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने का नया खेल शुरू किया है। पोस्टरों में महज 100 से 200 रुपए के कूपन खरीदने पर लग्जरी कार, ट्रैक्टर, महंगी बाइक, लाखों के नकद इनाम और सोने-चांदी के सिक्के जीतने का झांसा दिया जा रहा है। मामूली राशि में भागीदारी का लालच देकर लोग आसानी से ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं। इन कूपनों को किसी विशेष आयोजन में खोले जाने की बात कही जाती है।

Fraud News: सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफरों से रहें सावधान

गणेशोत्सव से लेकर दीपावली तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आकर्षक ऑफर और लकी ड्रॉ स्कीमें तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें महंगी बाइक, सोने के सिक्के और नकद इनाम जीतने का लालच दिया जाता है। लेकिन जैसे ही लिंक खोला जाता है, मोबाइल हैक होने का खतरा बढ़ जाता है और ठग बैंकिंग डिटेल तक पहुंच जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Online fraud: ऑनलाइन गेम के चक्कर में महिला गवां बैठी 2.45 लाख रुपए, पति भी पहले हो चुका है ठगी का शिकार
अंबिकापुर
Online fraud

इन कूपनों के नीचे लिंक दिया जाता है। उस पर क्लिक करते ही संबंधित व्यक्ति के वाट्सऐप पर संदेश भेजा जाता है और लकी ड्रॉ की जानकारी क्यूआर कोड या वॉइस मैसेज के माध्यम से दी जाती है। टोकन कटाने के नाम पर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाता है। कई योजनाओं में 10 फीसदी रकम समाजसेवा के नाम पर दान करने की शर्त भी लिखी होती है। खास बात यह है कि पोस्टर पर दिए गए नंबरों पर सामान्य कॉल नहीं लगती, बल्कि कॉल करने पर हमेशा ‘स्विच ऑफ’ बताया जाता है।

सावधानी ही सुरक्षा

Fraud News: डीएसपी एवं साइबर प्रभारी गीतिका साहू ने अपील की है कि बिना जांच-पड़ताल के किसी भी तरह के लकी ड्रॉ कूपन न खरीदें। मोबाइल पर आए अज्ञात लिंक पर कभी क्लिक न करें। किसी भी तरह की ठगी का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

ये भी पढ़ें

विदेशी डॉक्टर बनकर किया प्रपोज, ऑनलाइन टॉस्क बनाकर दिया लालच… लाखों गंवा बैठीं रायपुर की युवतियां
रायपुर
Fraud news, Cyber Fraud,

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट