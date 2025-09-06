त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

Fraud News: त्योहारी सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर लुभावने नामों से लकी ड्रॉ के पोस्टर वायरल होने लगे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने का नया खेल शुरू किया है। पोस्टरों में महज 100 से 200 रुपए के कूपन खरीदने पर लग्जरी कार, ट्रैक्टर, महंगी बाइक, लाखों के नकद इनाम और सोने-चांदी के सिक्के जीतने का झांसा दिया जा रहा है। मामूली राशि में भागीदारी का लालच देकर लोग आसानी से ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं। इन कूपनों को किसी विशेष आयोजन में खोले जाने की बात कही जाती है।
गणेशोत्सव से लेकर दीपावली तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आकर्षक ऑफर और लकी ड्रॉ स्कीमें तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें महंगी बाइक, सोने के सिक्के और नकद इनाम जीतने का लालच दिया जाता है। लेकिन जैसे ही लिंक खोला जाता है, मोबाइल हैक होने का खतरा बढ़ जाता है और ठग बैंकिंग डिटेल तक पहुंच जाते हैं।
इन कूपनों के नीचे लिंक दिया जाता है। उस पर क्लिक करते ही संबंधित व्यक्ति के वाट्सऐप पर संदेश भेजा जाता है और लकी ड्रॉ की जानकारी क्यूआर कोड या वॉइस मैसेज के माध्यम से दी जाती है। टोकन कटाने के नाम पर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाता है। कई योजनाओं में 10 फीसदी रकम समाजसेवा के नाम पर दान करने की शर्त भी लिखी होती है। खास बात यह है कि पोस्टर पर दिए गए नंबरों पर सामान्य कॉल नहीं लगती, बल्कि कॉल करने पर हमेशा ‘स्विच ऑफ’ बताया जाता है।
Fraud News: डीएसपी एवं साइबर प्रभारी गीतिका साहू ने अपील की है कि बिना जांच-पड़ताल के किसी भी तरह के लकी ड्रॉ कूपन न खरीदें। मोबाइल पर आए अज्ञात लिंक पर कभी क्लिक न करें। किसी भी तरह की ठगी का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।