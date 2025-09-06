त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगों का नया खेल शुरू, लकी ड्रॉ लिंक खोला तो खाता साफ! हो जाएं अलर्ट…

इन कूपनों के नीचे लिंक दिया जाता है। उस पर क्लिक करते ही संबंधित व्यक्ति के वाट्सऐप पर संदेश भेजा जाता है और लकी ड्रॉ की जानकारी क्यूआर कोड या वॉइस मैसेज के माध्यम से दी जाती है। टोकन कटाने के नाम पर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाता है। कई योजनाओं में 10 फीसदी रकम समाजसेवा के नाम पर दान करने की शर्त भी लिखी होती है। खास बात यह है कि पोस्टर पर दिए गए नंबरों पर सामान्य कॉल नहीं लगती, बल्कि कॉल करने पर हमेशा ‘स्विच ऑफ’ बताया जाता है।