पत्रिका एक्सक्लूसिव: फंदा लगाकर नहीं बच पाएंगे शिकारी, बस्तर में पहली बार तैनात स्निफर डॉग, ऐसे पहुंचेगा शिकारियों तक

जगदलपुर@मनोज साहू। Sniffer Dog in Bastar: बस्तर के जंगलों में वन्यजीवों के शिकार के लिए बिछाए जाने वाले फंदों पर अब स्निफर डॉग की मदद से शिकंजा कसने की तैयारी है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पहला प्रशिक्षित स्निफर डॉग तैनात होने के बाद वन विभाग ने एंटी-स्नेर वॉक के साथ डॉग स्क्वॉड की मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। खास बात यह है कि डॉग को केवल फंदा खोजने का ही नहीं, बल्कि उसकी गंध से आगे के सुराग तलाशते हुए संभावित संदिग्ध तक पहुंचने की प्रक्रिया का भी अभ्यास कराया जा रहा है।