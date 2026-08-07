‘हर महीने मिलती थी 800 डॉलर सैलरी’, कंबोडिया साइबर स्लेवरी गिरोह के सदस्य ने खोले राज-वहां ब्यावर के लोग थे सबसे ज्यादा

Cambodia Cyber Slavery 9th Gang Member Arrested: अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी, मानव तस्करी और साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ राज्य साइबर थाना पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इस नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को सीकर से गिरफ्तार किया है। मामले में गिरोह के गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सद्दाम अंसारी उर्फ जेरी ने पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि उसे कंबोडिया में हर महीने करीब 800 डॉलर सैलरी मिलती थी और वहां बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग काम कर रहे थे।