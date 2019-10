राजस्थान में गुटखा बैन के बाद लावारिस खड़ा था पंद्रह लाख के गुटखों से भरा हुआ ट्रक, बस फिर ..

unclaimed truck was filled with gutkha of fifteen lakhs भरतपुर-गंगापुर स्टेट मेगा हाइवे पर एक ट्रक पकड़ा गया। जिसमें से करीब 15 लाख रुपए की लागत के अवैध गुटखा भरा हुआ था। दस से बारह बड़े बोरों में यह माल रखा गया था। भरतपुर गंगापुर स्टेट मेगा हाइवे पर धंधावली टोल प्लाजा के पास यह ट्रक खड़ा था। इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से गुटखा बरामद हुआ।