Ashok Gehlot : ‘चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तरह भारत में भी…’, राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर फूटा अशोक गहलोत का गुस्सा

देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए सियासी घटनाक्रम और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर (FIR) के बाद राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि जिस तरह की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई देश में की जा रही है, उसे देखकर हर नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भारत में अब लोकतंत्र सुरक्षित बचेगा भी या नहीं।