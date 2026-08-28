बांदीकुई: पंचवटी में लगाए आम व अशोक के पौधे

बांदीकुई. अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवतीदेवी शर्मा के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गायत्री पंचवटी लगाई गई। विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा ने पारिजात का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बेलपत्र, अशोक, आम, गूलर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए।
कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सदस्य सुभाष अवस्थी, डॉ. राजेश धाकड़, डॉ. मधु धाकड़, विजेंद्र सिंह, डॉ. सोमेश विजय, देवेंद्र शर्मा, प्रहलाद धवन, नितेश सैनी, राजकुमारी धाकड़, मुकेश सैनी सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया।
फोटो कैप्शन : बांदीकुई. पौधरोपण करते विधायक व अन्य।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग