राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: एएनआई
जयपुर। राजस्थान कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नामों के चयन के लिए लगाए गए पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार किया है।
अब कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज दिल्ली स्थित एआइसीसी मुख्यालय पर पर्यवेक्षकों से जिलेवार पैनल के नामों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रभारी रंधावा के साथ भी बैठक करेंगे।
बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल चर्चा के बाद जिलों के छह-छह नाम के पैनल में से तीन-तीन नाम का पैनल तैयार कर राहुल गांधी को भेजेंगे। वे ही जिलेवार नाम पर मंथन कर किसी एक नाम को तय करेंगे। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है।
उधर, जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल नेताओं की दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली की भागदौड़ तेज हो गई है। दिल्ली में जमे दावेदार अपने चहेते नेताओं से संपर्क कर पैरवी कराने की जुगत लगा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस संगठन के राजस्थान में 50 जिले हैं, लेकिन अभी पर्यवेक्षक 48 जिलों में ही दौरा कर नामों को लेकर रायशुमारी कर पाए हैं। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा के चलते बारां और झालावाड़ में रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
