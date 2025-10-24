Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 24, 2025

KC-Venugopal-Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara

सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: एएनआई

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नामों के चयन के लिए लगाए गए पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार किया है।

अब कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज दिल्ली स्थित एआइसीसी मुख्यालय पर पर्यवेक्षकों से जिलेवार पैनल के नामों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रभारी रंधावा के साथ भी बैठक करेंगे।

बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल चर्चा के बाद जिलों के छह-छह नाम के पैनल में से तीन-तीन नाम का पैनल तैयार कर राहुल गांधी को भेजेंगे। वे ही जिलेवार नाम पर मंथन कर किसी एक नाम को तय करेंगे। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है।

नेताओं की भागदौड़ तेज

उधर, जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल नेताओं की दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली की भागदौड़ तेज हो गई है। दिल्ली में जमे दावेदार अपने चहेते नेताओं से संपर्क कर पैरवी कराने की जुगत लगा रहे हैं।

2 जिलों में बाद में होगी प्रक्रिया

प्रदेश कांग्रेस संगठन के राजस्थान में 50 जिले हैं, लेकिन अभी पर्यवेक्षक 48 जिलों में ही दौरा कर नामों को लेकर रायशुमारी कर पाए हैं। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा के चलते बारां और झालावाड़ में रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें

जयपुर में यहां एलिवेटेड रोड का काम शुरू, 4 ट्रैफिक लाइट होंगी खत्म; 25 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा पूरा
जयपुर
elevated-road-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

जयपुर

450 से ज्यादा हलवाई, 41 भट्टियों पर बनाएंगे प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में इस तारीख को होगा लक्खी महोत्सव

जयपुर

SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज

SMS Hospital Fire
जयपुर

जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

Jaipur Crime
जयपुर

Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.