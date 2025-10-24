राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल चर्चा के बाद जिलों के छह-छह नाम के पैनल में से तीन-तीन नाम का पैनल तैयार कर राहुल गांधी को भेजेंगे। वे ही जिलेवार नाम पर मंथन कर किसी एक नाम को तय करेंगे। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी होने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है।