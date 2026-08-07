फोटो स्टोरी : शिकार की ताक में बैठा शिकराह

राजमहल. बाज के छोटे रूप के रूप में पहचाना जाने वाला शिकराह पक्षी बुधवार सुबह मकान की छत पर रखी कांटेदार झाड़ियों के बीच शिकार की ताक लगाए नजर आया। अपनी तेज दृष्टि, फुर्ती और सटीक शिकार क्षमता के लिए प्रसिद्ध शिकराह काफी देर तक आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। यह पक्षी ऊंचे स्थान से शिकार पर निगाह जमाकर पलक झपकते ही झपट्टा मारने के लिए जाना जाता है।



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आरएम 0708 सीए, सीबी व सीसी – राजमहल. मकान की छत पर कांटों के बीच अलग-अलग अंदाज में शिकार की ताक लगाए बैठा शिकराह पक्षी।