MBBS की डिग्री से पुलिस तक का सफर, जाने गहलोत सरकार के नए DGP डॉ भूपेंद्र यादव का प्रोफ़ाइल

जयपुर।



नाम: डॉ. भूपेंद्र यादव ( Dr Bhupendra Yadav ) ... नया पद: राजस्थान पुलिस के 'मुखिया' DGP ( Rajasthan Police Director General Of Police, DGP ) ...

जी हां, राज्य सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक को लेकर शनिवार को दिनभर सस्पेंस बनाए रखा और आधी रात के बाद डॉ. भूपेन्द्र यादव को यह पद सौंप दिया। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. भूपेन्द्र यादव को पुलिस महानिदेशक बनाने का आदेश एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। यादव मौजूदा पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग का स्थान लेंगे, जो रविवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे है।

वरिष्ठता में चौथे स्थान पर, फिर भी बने सबसे पहली पसंद

डॉ. यादव वरिष्ठता में चौथे स्थान पर हैं। सीनियोरिटी में उनसे उपर ओपी गल्होत्रा, एनआरके रेड्डी व आलोक त्रिपाठी का नाम था। लेकिन फिर भी चौथे स्थान के यादव के नाम पर मुहर लग गई।

राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग का पैनल अभी नहीं मिला है, हालांकि वे पैनल में शामिल होने की पात्रता पूरी करते हैं। उनको पहले से ही इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि वे मौजूदा सरकार के पसंदीदा अधिकारियों में रहे हैं।

ये है डॉ भूपेंद्र यादव का प्रोफ़ाइल

- पुलिस सेवा से पहले एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर चुके हैं यादव

- फिर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने

- डॉ. भूपेन्द्र यादव की पहली पोस्टिंग 1988 में सहायक पुलिस अधीक्षक कोटा के रूप में रही

- वे चार जिलों में एसपी रहे हैं

- भरतपुर रेंज आइजी की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी भी दी गई

- एसपी के रूप में चार साल सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर भी रहे

- उनका सबसे लम्बा कार्यकाल राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में रहा। वे 31 अक्टूबर 2007 से 6 मार्च 2013 तक निदेशक रहे।

- आरपीए निदेशक कार्यकाल के दौरान उन्होंने अकादमी में सराहनीय सुधार किए।

- वे सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर भी रहे

- सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2002 में पुलिस मैडल मिला

- वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पुलिस मैडल से किया गया सम्मानित

- जुलाई 2018 में हुए महानिदेशक कैडर में शामिल

- उनकी पहचान ईमानदार व कर्मठ अधिकारी के रूप में है

DGP Sh. Kapil Garg who is retiring today met at residence. I extend my best wishes to him for life ahead..#Rajasthan pic.twitter.com/sVj3aKE6TU