18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur : यूजीसी नियमों की वापसी तक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं लक्ष्मी तंवर, आंदोलन को मिला नया मोड़, जानें मांगें

Jaipur : राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत के नेतृत्व में 25 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में सवर्ण आक्रोश सभा आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गईं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2026

jaipur laxmi tanwar on indefinite hunger strike till withdrawal ugc rules

Jaipur : राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर व अन्य। फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर. आरक्षण व्यवस्था में सुधार और यूजीसी नियमों की वापसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में प्रस्तावित सवर्ण आक्रोश सभा से पहले आंदोलन तेज हो गया है। राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर रविवार को चित्रकूट, वैशाली नगर स्थित राष्ट्रीय करणी सेना भवन में सर्व समाज की सैकड़ों महिलाओं के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर कार्रवाई होने तक अनशन जारी रहेगा। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत के नेतृत्व में 25 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में सवर्ण आक्रोश सभा आयोजित की जाएगी।

बैठक में आंदोलन की रूपरेखा बताई सभा की तैयारियों और मांगों को लेकर जयपुर में रविवार को चित्रकूट स्थित राष्ट्रीय करणी सेना भवन में बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिसोदिया, राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भादवा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर सरकार के समक्ष मांगें रखी जाएंगी।

सभा में उठेंगी प्रमुख मांगें

यूजीसी नियमों की वापसी: संबंधित नियमों को वापस लेने की मांग।
आरक्षण व्यवस्था में सुधार: आरक्षण संबंधी प्रावधानों में बदलाव की मांग।
एससी-एसटी एक्ट में संशोधन: अधिनियम में संशोधन की मांग।
ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया का सरलीकरण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रावधानों और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग।
सवर्ण आयोग का गठन: सवर्ण समाज से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए आयोग बनाने की मांग।
गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करना: इस संबंध में सरकार से मांग उठाई जाएगी।

सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल

बैठक में विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र भारद्वाज, श्री परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, सर्व समाज हिंदू महासभा के संस्थापक चंद्रप्रकाश अग्रवाल, खंडेलवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश तुंगा वाला और एडवोकेट राम मनोहर शर्मा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे।

प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान

आयोजकों के अनुसार, सभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में संपर्क सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। 25 अक्टूबर की सभा से पहले लक्ष्मी तंवर के अनिश्चितकालीन अनशन से आंदोलन को नया मोड़ मिला है।

Rajasthan : नवरात्र पर सीएम भजनलाल का तोहफा, 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू, सभी को मिलेगा मासिक यात्रा भत्ता

ये भी पढ़ें
cm bhajanlal announced monthly travel allowance kalika patrolling unit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 09:50 pm

Published on:

18 Oct 2026 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : यूजीसी नियमों की वापसी तक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं लक्ष्मी तंवर, आंदोलन को मिला नया मोड़, जानें मांगें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मिलेगी छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा

rajasthan panchayat elections voting day holiday salary not be deducted
जयपुर

Rain Update : राजस्थान में 23-24 अक्टूबर को फिर बदलेगा मौसम! जयपुर में कुछ इलाकों में गिरे ओले, बढ़ी ठंड

imd update rajasthan 23 Oct 24 Oct weather change jaipur hail fell
जयपुर

जयपुर व्यापार मंडल का बड़ा फैसला : दीपावली कॉर्निवाल-2026 का सामूहिक बहिष्कार, नहीं सजेंगे बाजार

Jaipur Vyapar Mandal
जयपुर

Rajasthan : नवरात्र पर सीएम भजनलाल का तोहफा, 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू, सभी को मिलेगा मासिक यात्रा भत्ता

cm bhajanlal announced monthly travel allowance kalika patrolling unit
जयपुर

Jaipur : ‘पत्नी करती थी सौदे, पति पहुंचाता था खेप’, साइबर सेल ने कोटा के 6 तस्करों को दबोचा, ₹1.50 करोड़ की स्मैक जब्त

kota drug smugglers trapped cyber cell smack worth 1 crore 50 lakh seized
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.