Jaipur : यूजीसी नियमों की वापसी तक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं लक्ष्मी तंवर, आंदोलन को मिला नया मोड़, जानें मांगें

Jaipur : जयपुर. आरक्षण व्यवस्था में सुधार और यूजीसी नियमों की वापसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में प्रस्तावित सवर्ण आक्रोश सभा से पहले आंदोलन तेज हो गया है। राष्ट्रीय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर रविवार को चित्रकूट, वैशाली नगर स्थित राष्ट्रीय करणी सेना भवन में सर्व समाज की सैकड़ों महिलाओं के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर कार्रवाई होने तक अनशन जारी रहेगा। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत के नेतृत्व में 25 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में सवर्ण आक्रोश सभा आयोजित की जाएगी।