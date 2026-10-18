Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मिलेगी छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा

Jaipur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। जयपुर जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। यह व्यवस्था सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों के साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगी। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल होंगे। मतदान के लिए नियमानुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत चार चरणों में मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 व 28 अक्टूबर तथा 3 व 14 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पंच-सरपंच पदों के लिए 24 व 30 अक्टूबर तथा 5 व 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।