18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मिलेगी छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा

Jaipur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2026

rajasthan panchayat elections voting day holiday salary not be deducted

Jaipur Panchayat Elections : फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। जयपुर जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। यह व्यवस्था सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों के साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगी। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल होंगे। मतदान के लिए नियमानुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत चार चरणों में मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 व 28 अक्टूबर तथा 3 व 14 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पंच-सरपंच पदों के लिए 24 व 30 अक्टूबर तथा 5 व 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। पुनर्मतदान की स्थिति में भी जिन मतदान क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सभी को सवैतनिक अवकाश मिलेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं। सभी को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें।

उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पंचायतीराज निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमानुसार मतदान तिथियों का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

अवकाश नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं नियोजकों से आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

Bharatpur : ‘किसने खरीदी थी 2 दर्जन टॉर्च’, पूर्व विधायक मर्डर केस में नया मोड़, मुनाफे के खेल और हिस्सेदारी से भी जुड़े हैं राज

ये भी पढ़ें
former mla murder case new twist profit and share game secrets related

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 10:47 pm

Published on:

18 Oct 2026 10:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मिलेगी छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur : यूजीसी नियमों की वापसी तक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं लक्ष्मी तंवर, आंदोलन को मिला नया मोड़, जानें मांगें

jaipur laxmi tanwar on indefinite hunger strike till withdrawal ugc rules
जयपुर

Rain Update : राजस्थान में 23-24 अक्टूबर को फिर बदलेगा मौसम! जयपुर में कुछ इलाकों में गिरे ओले, बढ़ी ठंड

imd update rajasthan 23 Oct 24 Oct weather change jaipur hail fell
जयपुर

जयपुर व्यापार मंडल का बड़ा फैसला : दीपावली कॉर्निवाल-2026 का सामूहिक बहिष्कार, नहीं सजेंगे बाजार

Jaipur Vyapar Mandal
जयपुर

Rajasthan : नवरात्र पर सीएम भजनलाल का तोहफा, 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू, सभी को मिलेगा मासिक यात्रा भत्ता

cm bhajanlal announced monthly travel allowance kalika patrolling unit
जयपुर

Jaipur : ‘पत्नी करती थी सौदे, पति पहुंचाता था खेप’, साइबर सेल ने कोटा के 6 तस्करों को दबोचा, ₹1.50 करोड़ की स्मैक जब्त

kota drug smugglers trapped cyber cell smack worth 1 crore 50 lakh seized
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.