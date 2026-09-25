Rajasthan Mayor Election 2026 : ‘भाजपा नेता अंदर, हमें नो एंट्री…’ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक

जयपुर। जयपुर में मेयर चुनाव के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब कांग्रेस विधायक रफीक खान को पुलिसकर्मियों ने नगर निगम मुख्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। इसके विरोध में विधायक खान अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद मंजू शर्मा और अन्य भाजपा नेता अंदर जा सकते हैं, तो उन्हें क्यों रोका गया। खान ने प्रशासन पर भेदभाव और मिलीभगत के आरोप लगाए।