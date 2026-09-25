पितृपक्ष में देश- विदेश में बैठे लोग भी करा सकेंगे ऑनलाइन पिंडदान, बुकिंग शुरू

पितृपक्ष में पीले कपड़े पहनने की परंपरा बताई गई है। पुरोहितों के अनुसार पीला रंग पितरों को प्रसन्न करता है और शुभ माना जाता है। प्रयागराज में पितृ पैकेज भी उपलब्ध हैं, जिनमें ठहरने, भोजन और पुरोहित की व्यवस्था शामिल है। राजस्थान के श्रद्धालु चाहें तो खुद जाकर अनुष्ठान कर सकते हैं या विदेश बैठे ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। बुकिंग पहले से शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्दी संपर्क करना बेहतर रहेगा। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व है। चाहे घर बैठे हो या तीर्थ पर, सही विधि से श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं।