Jaipur Mayor: सुनील कोठारी बने जयपुर के नए महापौर, जानिए उनका राजनीतिक सफर

Sunil Kothari: जयपुर। जयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा ने वार्ड-112 से नवनिर्वाचित पार्षद सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया और वे अब जयपुर के महापौर बने हैं। कोठारी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। करीब तीन दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने संगठन के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। हालिया नगर निगम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा को 905 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार पार्षद का चुनाव जीता।
जयपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए भाजपा ने सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया। चुनाव में सुनील कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता मावर को 60 वोट मिले। वहीं, 1 वोट नोटा के पक्ष में पड़ा। भाजपा के सुनील कोठारी नए महापौर बने।
सुनील कोठारी का भाजपा संगठन से करीब तीन दशक पुराना जुड़ाव बताया गया है। इस दौरान वे भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे संगठनात्मक पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं। संगठन में लंबे अनुभव के चलते स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही उनका नाम महापौर पद के संभावित दावेदारों में शामिल था।
हालिया नगर निगम चुनाव में भाजपा ने सुनील कोठारी को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-112 से प्रत्याशी बनाया। चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष शर्मा से हुआ। कोठारी ने आशीष शर्मा को 905 वोटों के अंतर से हराया और पहली बार नगर निगम के पार्षद निर्वाचित हुए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया।
राजनीति के साथ सुनील कोठारी का ज्वेलरी कारोबार भी है। वे कोठारी जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे जैन समाज से आते हैं। राजनीतिक और कारोबारी गतिविधियों के साथ उनका लंबे समय से जयपुर शहर से जुड़ाव रहा है।
नगर निगम चुनाव के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे के आधार पर सुनील कोठारी की चल-अचल संपत्ति करीब 35.87 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी आधार पर उन्हें निर्वाचित पार्षदों में अधिक संपत्ति वाले पार्षदों में शामिल बताया गया। उनकी पत्नी के पास भी करीब ढाई करोड़ रुपए के आभूषण होने की जानकारी सामने आई थी।
|जानकारी
|विवरण
|नाम
|सुनील कोठारी
|वर्तमान पद
|जयपुर महापौर
|पार्टी
|भाजपा
|वार्ड
|112
|विधानसभा क्षेत्र
|किशनपोल
|पहली बार पार्षद
|2026
|पार्षद चुनाव में जीत
|कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा को 905 वोट से हराया
|भाजपा से जुड़ाव
|करीब 3 दशक
|संगठनात्मक पद
|भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष
|वर्तमान संगठनात्मक भूमिका
|भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|व्यवसाय
|ज्वेलरी कारोबार
|कारोबारी संस्था
|कोठारी जेम्स एंड ज्वेलरी
|चुनावी हलफनामे के अनुसार संपत्ति
|करीब 35.87 करोड़ रुपए
|पत्नी के आभूषण
|करीब 2.5 करोड़ रुपए
सुनील कोठारी का राजनीतिक सफर सीधे चुनावी राजनीति से शुरू होने के बजाय भाजपा संगठन में लंबे समय तक काम करने से जुड़ा रहा है। शहर अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर के संगठनात्मक पदों तक जिम्मेदारी संभालने के बाद वे प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे। 2026 के नगर निगम चुनाव में वार्ड-112 से पहली बार पार्षद निर्वाचित होने के बाद अब उन्हें जयपुर नगर निगम के महापौर की जिम्मेदारी मिली है।
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