Jaipur Mayor: सुनील कोठारी बने जयपुर के नए महापौर, जानिए उनका राजनीतिक सफर

Sunil Kothari: जयपुर। जयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा ने वार्ड-112 से नवनिर्वाचित पार्षद सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया और वे अब जयपुर के महापौर बने हैं। कोठारी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। करीब तीन दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने संगठन के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। हालिया नगर निगम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा को 905 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार पार्षद का चुनाव जीता।