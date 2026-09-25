Jaipur Mayor Sunil Kothari : जयपुर में अब BJP की ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार, क्या विकास कार्यों को मिल पाएगी ट्रिपल रफ़्तार?

जयपुर नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद राजधानी में एक नया और प्रभावी अध्याय जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार सुनील कोठारी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए जयपुर के नए महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। इस जीत के साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों के बीच एक नया टर्म चर्चा का विषय बन गया है- जयपुर में 'ट्रिपल इंजन' की सरकार का गठन। दरअसल, अभी तक केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 'डबल इंजन' सरकार चल रही थी, अब जयपुर नगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड और मेयर बनने से कहा जा रहा है कि राजधानी जयपुर में ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है।