Mayor Election: राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में खिला कमल, जयपुर-जोधपुर-कोटा में भी भाजपा ने मारी बाजी

Rajasthan Politics: ,जयपुर. राजस्थान के तीन बड़े नगर निगमों—जयपुर, जोधपुर और कोटा में शुक्रवार को महापौर चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। तीनों जगह भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जयपुर में सुनील कोठारी, कोटा में अनुसुईया गोस्वामी और जोधपुर में प्रसन्नचंद मेहता महापौर निर्वाचित हुए। जयपुर में कोठारी को 89 और कांग्रेस की सुनीता मावर को 60 वोट मिले, जबकि एक वोट नोटा में गया। कोटा में अनुसुईया गोस्वामी को 65 और कांग्रेस की सुनीता सुमन को 35 वोट मिले। जोधपुर में भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता को 53 और कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी को 47 वोट मिले। इन नतीजों के साथ प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर हो गए हैं, जबकि केवल बीकानेर में कांग्रेस का महापौर बना है।