Rajasthan Mayor Election: 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव, जानिए​ किस महापौर की हुई सबसे बड़ी जीत, कौन हारा मामूली वोटों से

Rajasthan Mayor Results: जयपुर. राजस्थान के 10 नगर निगमों में महापौर चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा में हुए चुनाव के साथ प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों के मेयर का फैसला हो गया। इन चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों ने 9 नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि बीकानेर में कांग्रेस का मेयर चुना गया।