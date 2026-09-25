Jaipur Mayor Sunil Kothari: जयपुर मेयर बनते ही BJP के सुनील कोठारी का पहला बड़ा बयान, ज़ाहिर किए इरादे- बताई प्राथमिकताएं

जयपुर नगर निगम मुख्यालय के महापौर चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी ने पूरी तरह एक्शन मोड में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुनीता गुप्ता मावर को शिकस्त देकर गुलाबी नगरी की कमान संभालने वाले सुनील कोठारी ने जीत के ठीक बाद मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं का खुलकर खाका खींचा। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जयपुर शहर की सुंदरता, मूलभूत सुविधाओं और सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित इस शहर के ऐतिहासिक गौरव को पुनः सहेजना और आगे बढ़ाना है।